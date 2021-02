Leipzig

Gibt es doch noch ein Happy-End? Die 150 Beschäftigten des Haribo-Werkes in Wilkau-Haßlau können wieder hoffen. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) wartete am Dienstag mit seiner frohen Botschaft bis zum Ende der Kabinettspressekonferenz und gab dann bekannt, dass Haribo-Konkurrent Katjes (Emmerich am Rhein) das Werk im Kreis Zwickau übernehmen will. „Damit gibt es eine klare Perspektive für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, sagte Dulig, der die Rettung des Werkes mit ganz oben auf seiner Agenda stehen hat.

Goldbären aus der DDR für den Westen

Im Herbst 2020 hatte der Gummibärchen-Multi und Branchen-Führer mitgeteilt, dass er die Produktion in Wilkau-Haßlau einstellen werde. Seitdem gab es starke Proteste. 1990 hatte Haribo das Werk übernommen und damit eine 100-jährige Tradition fortgeführt. Auch in DDR-Zeiten wurden in Wilkau-Haßlau die legendären Goldbären für den Westen produziert. Dulig, der wie die Landesregierung von der Entscheidung kalt erwischt wurde, wollte die Schließung nicht hinnehmen. „Ich habe mit der Geschäftsführung von Katjes viele intensive Gespräche geführt“, sagte er. Das Ergebnis: Katjes prüft den Kauf wenn eine Produktion ihrer vegetarischen Produkte in Wilkau-Haßlau möglich ist.

SPD-Chef bahnte Kontakte ins Rheinland mit an

Der Kontakt mit der Nummer 3 (nach Haribo und Storck) im deutschen Zuckerwaren-Markt kam übrigens über die SPD-Ebene zu Stande. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans und Ex-Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hatten quasi ihre Kontakte ins Rheinland spielen lassen. „Ich danke beiden sehr, dass sie geholfen haben, Katjes ernsthaft für Wilkau-Haßlau zu interessieren“, sagte Dulig. Jetzt liegt der Ball bei Haribo. Dulig: „Ich erwarte zügige Verhandlungen mit Katjes, damit der Gummibärchenstandort in Wilkau-Haßlau wieder eine klare Zukunftsperspektive hat.“

