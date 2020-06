Sachsens Corona-Konjunkturpaket steht auf der Kippe

Meerane

Bei der am Montag beginnenden zweitägigen Haushaltsklausur der schwarz-grün-roten Koalition in Meerane ( Landkreis Zwickau) droht offenbar ein Scheitern. Das erfuhr die LVZ vorab aus Verhandlungskreisen. Danach sollen die sächsischen Grünen unzufrieden sein mit dem Inhalt des neuen Corona-Konjunkturpakets, das die Landesregierung auf den Weg bringen will. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Grüne wollen bei den Erneuerbaren Energien schneller vorankommen

Vize-Ministerpräsident Wolfram Günther (Grüne) hatte zuvor in einem LVZ-Interview bereits die Befürchtung geäußert, dass das Geld vermutlich vorn und hinten nicht reichen werde. Durch die Kreditaufnahme des Freistaats über 6 Milliarden im Zuge der Corona-Krise sei klar, dass das auch künftige Generationen noch zurückzahlen müssen. „Wir haben uns deshalb im Koalitionsvertrag nachhaltige Ausbauziele für die Erneuerbaren Energien gesetzt. Der Gedanke ist, dort schneller voranzukommen.“

Vorjohann : Paket des Bundes erspart eigenes

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hatte am Wochenende in Plauen angekündigt, mit einem eigenen Konjunkturprogramm Lücken in den Corona-Hilfen des Bundes zu schließen. Auch Kulturministerin Barbara Klepsch ( CDU) ließ durchblicken, dass es für Kultur und Tourismus ein 50 Millionen Euro schweres Hilfspaket geben soll.

Für die SPD sagte Fraktionschef Dirk Panter, der Bundesfinanzminister habe Recht, dass man jetzt einen „Wumms“ brauche, um gut durch die Krise zu kommen. „Jetzt brauchen wir auch einen Sachsen-Wumms!“

Dagegen erwiderte Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann ( CDU) im Gespräch mit dem MDR, das Konjunkturpaket des Bundes würde dem Freistaat sehr stark helfen und erspare ihm ein eigenes.

Beratungen im Erzgebirge

Die Landesregierung will am Montag und Dienstag in Meerane beraten und dabei auch die Haushaltsverhandlungen für 2021/22 beginnen. Konkrete Ergebnisse sollen dann am Dienstagnachmittag in Dresden vorgestellt werden.

