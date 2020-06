Konjunkturpaket: Kretschmer kritisiert Kaufprämie für E-Autos

Leipzig/Berlin

Er hat einen Tag gebraucht, aber am Freitag hielt er gleich in mehreren Interviews mit seiner Kritik nicht mehr hinter dem Berg. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) zeigt sich mit Blick auf das milliardenschwere Konjunkturpaket gegen die Corona-Krise der großen Koalition vor allem davon enttäuscht, dass keine Autoprämie ausgehandelt wurde. „Es ist nur schwer zu erklären, warum nur für zehn Prozent der Automobilindustrie eine Prämie gezahlt wird und 90 Prozent des Sektors leer ausgehen“, sagte Kretschmer der Tageszeitung „Die Welt.“. So wichtig der Elektrobereich in dieser Branche sei, die Kapazitäten seien dort längst ausgeschöpft, monierte er und machte seinem Ärger weiter Luft. „Es ist überhaupt nicht verständlich, dass der Bereich der Diesel- und Benzintechnologie, wo Hunderttausende Menschen arbeiten und so viel Wirtschafts- und Innovationspotenzial steckt, jetzt außen vor bleibt.“

„Jetzt den Ball wieder flach halten“

Im Gegensatz zu Sachsens Regierungschef hatten sich sächsische Branchenvertreter mit der Kaufprämie für E-Autos allerdings sehr zufrieden gezeigt. Auch mit Blick auf die Nachfolge-Kosten des Rettungspakets trat Kretschmer kräftig auf die Euphorie-Bremse. „Das Paket ist zwar notwendig gewesen, auch in großem Umfang“, sagte er im „Frühstart“-Gespräch mit den TV-Sendern RTL/ n-tv. „Jetzt müssen wir auch den Ball wieder flach halten“, forderte er im Gegenzug. Kein anderes Land sei in einem solchen Ausmaß aktiv, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern, so Kretschmer „Wir können uns das als Deutschland leisten, aber wir dürfen es auch nicht übertreiben.“

Dulig hatte Konjunkturpaket gelobt

Kretschmer warnte zudem davor, die Mehrwertsteuer-Senkung gegebenenfalls über den bislang vorgesehenen Zeitraum von sechs Monaten hinaus zu verlängern. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das Deutschland leisten kann. Ich habe jetzt schon das eine oder andere Fragezeichen“, sagte Kretschmer. Man müsse auch für die kommenden Jahre und Jahrzehnte haushalten. „Nachfolgende Generationen müssen handlungsfähig bleiben.“ Der Ministerpräsident liegt damit auf einer anderen Wellenlänge als Martin Dulig ( SPD), Vizeregierungschef in der schwarz-grün-roten Sachsen-Koalition. Der Wirtschaftsminister hatte am Donnerstag gegenüber der LVZ das Rettungspaket noch gelobt. „Der Finanzschub des Bundes für die Wirtschaft in dieser Dimension hat mich wirklich positiv überrascht“, sagte Dulig.

Von André Böhmer