Falko Windisch zieht gerne den Vergleich zum Hauskompost. Denn ähnlich wie dieser funktioniere die neue Einrichtung etwas nördlich von Kyhna. Dort betreibt das Markranstädter Erdenwerk LAV Technische Dienste seit diesem Jahr eine Kompostanlage. Die dabei entstehende Erde und Substrate gehen an Baumärkte, an die Zoos in Halle und Leipzig sowie in die Stadien von RB Leipzig, dem FSV Zwickau und Dynamo Dresden.

Falko Windisch ist beim Erdenwerk für das Produkt- und Qualitätsmanagement verantwortlich, begleitete maßgeblich den Aufbau der neuen Anlage in dem Wiedemarer Ortsteil. Den Standort hat das Landwirtschaftliche Verarbeitungszentrum (LAV) von den Kreiswerken Delitzsch erworben, das auf dem Gelände seit 1994 eine Bodenbehandlungs- und Mischanlage betrieben hatte.

Das, was jetzt auf dem Areal geschieht, ist kaum mit der vorherigen Nutzung zu vergleichen, sagt Windisch. Durch die Kreiswerke wurden in Kyhna teils schwer belastete Böden behandelt, beim Markranstädter Unternehmen geht es lediglich um Abfall aus Grünlagen und Kleingärten. Zu Erde werden hier nur Rasenmahd, Hecken- und Baumschnitt und Weihnachtsbäume. „Wir nehmen beispielsweise nichts von Autobahnmeistereien an“, sagt der 44-Jährige Landschaftsarchitekt. Es sei Voraussetzung, dass der Grünschnitt keine Verunreinigungen aufweist.

In Kyhna selbst wird jedoch kein Grünschnitt angenommen, sagt Windisch. Das erfolge ausschließlich am Hauptstandort in Markranstädt und der Nebenstelle in Brandis, wo auch vorsortiert werde. Standorte wie der im Wiedemarer Ortsteil benötige das Unternehmen für die Kompostierung. In Zukunft sollen weitere solcher Anlagen im Leipziger Umkreis entstehen. In Wiedemar wird diese jedoch die einzige bleiben, sagt Windisch.

Ein Arbeitsplatz ist mit der Inbetriebnahme entstanden. René Lindner ist vor Ort verantwortlich für die Kompostierung, kümmert sich um die Anlieferung, um die Umsetzung der Erde, die Siebung und Lüftung, erzählt der 58-Jährige. 36 Mitarbeiter hat das Erdenwerk insgesamt.

Neben der für gewerbliche Kunden, wandert die Erde auch in Baumärkte. Dort wird sie unter dem Namen „Neuseenland Blumenerde“ verkauft. Der Name kommt nicht von ungefähr. Denn Einzugsgebiet für den Rohstoff sind etwa 20 Kilometer um Leipzig, sagt Windisch. Es gibt eine Genehmigung, das Seen-Logo zu verwenden. Die Blumenerde finde sich im gehobeneren Preisniveaus wieder, sagt Windisch. Für eine Blumenerde, die ohne Torf auskomme, sei sie jedoch verhältnismäßig günstig.

900 Tonnen Grünschnitt werden aktuell auf dem Gelände am verlängerten Windmühlenweg in Erde umgewandelt. Von der Anlieferung bis zum fertigen Produkt dauere es in etwa sechs Monate – im Sommer kürzer, im Winter etwas länger, erklärt Windisch. An etwa vier Tagen im Jahr ist dazu auf dem Areal Hochbetrieb. Dann rollen LKW an, die neuen Rohstoff bringen und im selben Arbeitsschritt die fertige Erde mitnehmen.

