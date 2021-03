Halle/Leipzig

Im Raum Leipzig/Halle ist nach einer Corona-Impfung mit Astrazeneca erstmals eine mögliche Komplikation bekannt geworden. Bei einer im Jahr 1985 geborenen Frau trat zwölf Tage nach der Impfung eine Lungenembolie auf, teilte die Stadt Halle am Donnerstag mit. Die Frau wurde in eine Klinik eingeliefert. Es sei ein Verdachtsfall einer Impf-Komplikation an das Paul-Ehrlich-Institut als zuständige Bundesbehörde gemeldet worden.

Stadt Halle nimmt Vorfall „sehr ernst“

Der Vorfall stehe im „zeitlichen Zusammenhang“ mit der Impfung und werde „sehr ernst“ genommen, so die Pressestelle der Stadt. Inwieweit die Impfung eine Ursache für die schwere Erkrankung der Frau war, ist aber noch nicht geklärt. Auch in Österreich hatte zuvor bereits ein mit Astrazeneca geimpfter Mensch eine Lungenembolie bekommen. Der Vorfall wird ebenfalls untersucht.

Nach dem vorsorglichen Stopp der Corona-Impfungen mit dem Mittel des Herstellers Astrazeneca Anfang der Woche sind weitere Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen in Deutschland bekannt geworden. Inzwischen gibt es 13 gemeldete Fälle in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen, wie das Bundesgesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte.

Bundesweit drei Todesfälle nach Thrombosen

Bundesweit seien inzwischen drei Patienten gestorben. Insgesamt handele es sich um zwölf Frauen und einen Mann zwischen 20 und 63 Jahren. Angesichts derartiger Vorfälle sind die Impfungen mit Astrazeneca am Montag vorsorglich ausgesetzt worden – damals gab es sieben Fälle.

Trotz der hohen Zahl von mehr als 1,6 Millionen Impfungen mit Astrazeneca ist die Zahl der Zwischenfälle demnach überdurchschnittlich viel. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) will am Donnerstag voraussichtlich eine Einschätzung zum weiteren Vorgehen abgeben.

EMA wertet Vorteile von Astrazeneca größer als das Risiko

Deutsche Ärztinnen und Ärzte erwarten, dass Astrazeneca zugelassen bleibt. Es könnten demnach aber Auflagen dazukommen. „Dann könnte es vielleicht eine Zulassung mit Einschränkungen geben – etwa nur für bestimmte Altersgruppen oder beispielsweise ohne gleichzeitige Nutzung der Pille“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO), Frank Bergmann. Der Fachanwalt für Medizinrecht, Alexander Ehlers, hält einen generellen Stopp des Impfstoffs für unwahrscheinlich. „Wir erwarten (...), dass die EMA wahrscheinlich einen Warnhinweis ergänzend aufnehmen wird“, sagte der Direktor des Health Care Management Institutes an der privaten EBS Universität für Wirtschaft und Recht bei Frankfurt im Deutschlandfunk.

Bisher wertet die EMA die Vorteile von Astrazeneca zur Verhinderung von Covid-19 größer als das Risiko. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnte vor voreiligen Schlüssen eines Impfstopps. „In Impfkampagnen ist es Routine, potenzielle unerwünschte Ereignisse zu melden. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ereignisse mit der Impfung in Verbindung stehen“, sagte der europäische WHO-Regionaldirektor Hans Kluge in Kopenhagen.

Impfgipfel mit der Kanzlerin am Freitag geplant

Nach der erwarteten EMA-Bewertung wollen sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten an diesem Freitag per Telefonkonferenz zusammenschalten. Beraten werden soll über den Fortgang der Impfkampagne in Deutschland. Auch über den Zeitplan für einen breiten Impfstart in Arztpraxen soll dabei beraten werden.

Von nöß/dpa