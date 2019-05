Dresden

Schulen, Glasfaser, Feuerwehr, Krötenschutz – Sachsen gibt jedes Jahr rund drei Milliarden Euro an Fördermitteln für alle möglichen Zwecke aus. Davon profitieren Kommunen und Vereine ebenso wie Firmen und Privatleute. Allerdings erst, wenn sie sich vorher durch einen Wust von 140 Förderrichtlinien mit Tausenden Antragsformularen gekämpft haben, die dann von 40 Bewilligungsstellen geprüft werden. Um diese Verfahren zu vereinfachen, hat eine Kommission aus Verwaltungsfachleuten Verbesserungsvorschläge erarbeitet, die am Montag in Dresden vorgestellt wurden.

Der Kommissionsvorsitzende Tilman Schweisfurth sprach von einem „ Bürokratiegestrüpp“, das dringend entwirrt und ausgelichtet werden sollte. Bei Sachsens Finanzminister Matthias Haß ( CDU) rannte der frühere Chef des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern offene Türen ein: „Die Modernisierung der Verwaltung und die Vereinfachung der Verfahren sind zentrale Herausforderungen für den Freistaat“, sagte er bei der Entgegennahme des rund 180 Seiten langen Berichts.

Die Kommission habe seinen Eindruck bestätigt, „dass hier erheblicher Handlungsbedarf besteht“. In den vergangenen Jahren sei „ein regelrechtes Förderdickicht entstanden, das grundlegend vereinfacht werden muss. Auch für die Digitalisierung sind unsere Verfahren viel zu kompliziert“, so Haß. Die Kommission habe sehr gute Vorschläge gemacht.

Regionaldirektionen als Vermittler

Es handle sich keineswegs um Streichlisten und Einsparungsvorschläge, sondern um mehr Klarheit im Fördersystem. Neben Bürokratieabbau komme es darauf an, das knapper werdende Personal effizient einzusetzen und die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, so Haß.

„Viele unserer Vorschläge sind kurz- bis mittelfristig umsetzbar“, sagte Schweisfurth. So wird empfohlen, weitere Förderprogramme in den Kommunalen Finanzausgleich zu überführen. Kindertagesstätten könnten so über Schlüsselzuweisungen gefördert werden, ohne dafür jedes Jahr neue Anträge stellen zu müssen.

Zudem schlägt die Kommission vor, die kommunale Infrastrukturförderung im Freistaat neu aufzustellen. Zur Koordinierung von Neubau- und Modernisierungsvorhaben werden Regionaldirektionen in Leipzig, Dresden und Chemnitz als Förderbehörden angeregt, um durch räumliche Nähe die Ortskenntnis zu verbessern. Ob das die Rückkehr zu Regierungspräsidien einleite, blieb offen.

Kommunen mit weniger als eine Million Euro Fördervolumen und andere mit bis zu 100 000 Euro könnten ab Antragstellung auf eigenes Risiko loslegen, so ein weiterer Beschleunigungsvorschlag. Anträge sollen künftig online in einem einheitlichen Förderportal gestellt werden können.

Lob kommt vom Koalitionspartner SPD. „Fast jeder fünfte Euro aus dem Landeshaushalt fließt in Förderprogramme. Um Bürokratie erfolgreich abzubauen, ist es deshalb richtig, die Förderverfahren genau unter die Lupe zu nehmen“, sagte Fraktionschef Dirk Panter. „Weniger Aufwand, mehr Nutzen: Das muss Förderung in Zukunft leisten.“ Als Beispiel nannte er Finanzzusagen für mehrere Jahre für mehr Sicherheit bei der Personalplanung.

Kommunen für mehr Förderpauschalen

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag hält die Reformvorschläge für richtungsweisend. „Die Kommission hat in der Gesamtschau gute Arbeit geleistet“, sagte Verbandspräsident Stefan Skora. „Der Bericht enthält zahlreiche positive Impulse, die die sächsische Förderlandschaft fortentwickeln können.“ Die Kommunen hätten noch mehr Pauschalförderung gewünscht. „Wir halten die Vorschläge auch insoweit für den Auftakt und nicht für den Abschluss eines dringend notwendigen Modernisierungsprozesses“, so Skora.

Der Bericht soll nun von der Staatsregierung ausgewertet werden. Erste Maßnahmen könnten noch vor der Sommerpause umgesetzt werden, so der Finanzminister.

Von Winfried Mahr