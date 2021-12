Leipzig

Manchmal genügt ein fehlender Halbsatz, um Katastrophenstimmung aufkommen zu lassen. So geschehen am Donnerstag bei der Anpassung der Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung. Da hieß es zunächst, in geschlossenen Räumen von Einrichtungen, Betrieben, Läden, Behörden und bei körpernahen Dienstleistungen müsse ab 28. Dezember eine FFP2-Maske getragen werden. Die Folge war ein greller Aufschrei im Handel, im Handwerk und in den Betrieben.

Woher sollten über Weihnachten tausende FFP2-Masken kommen und wie sollten Betriebsabläufe mal schnell über die Feiertage hinweg umgestellt werden? Für Einige zum Glück aber war das, was da aus dem Haus von Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) verlautete, zumindest in Teilen eine vorweihnachtliche Ente. Denn schon einen Tag danach konnten unter anderem Betriebsleiter, denen die Perspektive womöglich eine schlaflose Nacht beschert hatte, auf dem Onlineauftritt des Ministeriums eine deutliche Einschränkung finden. Dort steht nun der wichtige und einordnende Halbsatz „Sofern es sich um öffentlich zugängliche Verkehrsflächen handelt“. Was den Kreis der Betroffenen dann doch erheblich reduziert.

Den Händler, der in dieser Saison rote Zahlen schreibt, aber eben auch den Bäckermeister an der Ecke wird das freilich wenig trösten. Sie werden an den nun kommenden Feiertagen rätseln, woher sie in aller Eile die Menge an neuen Schutzmasken bekommen sollen.

Natürlich lag dem Ganzen das löbliche Bemühen zugrunde, die Pandemie und deren Omikron-Variante über den Jahreswechsel hinweg von einer weiteren Ausbreitung abzuhalten. Dennoch hätte man vorher jene befragen sollen, die nun eine schöne Bescherung haben, weil sie mit den Folgen konfrontiert sind. Gut gedacht ist halt noch lange nicht gut gemacht.

Von Roland Herold