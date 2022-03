Leipzig

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist ein Musterbeispiel für gut gemeinte und dennoch schlecht gemachte Politik. Natürlich ist das Motiv, vor allem ältere und kranke Menschen vor einer Corona-Infektion schützen zu wollen, ehrenwert. Doch es ist wie so oft gekommen, wenn Politik die Welt verbessern will: Nachdem über Jahre hinweg die Probleme in der Pflege ignoriert wurden, sollte nun versucht werden, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen.

Als der Bundestag im Dezember die Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitsbeschäftigte beschlossen hat, wurde die Frage nach der Versorgungssicherheit einfach ausgeklammert. Genauso spielten bestehende Hygienekonzepte und tägliche Testungen keine Rolle. Unter diesen Vorzeichen grenzte es schon an Realitätsverweigerung, die niedrigen Impfquoten mit Appellen und letztlich der Androhung eines Berufsverbots weg wischen zu wollen.

Gesundheitsämter zum Buhmann gemacht

Die Rechnung wurde ohne die Menschen gemacht – und das betrifft sowohl die Beschäftigten, als auch die Patientinnen und Patienten. Erst hat es ewig gedauert, bis einigermaßen brauchbare Regelungen aus Berlin kamen. Kurz vor Fristablauf wurde dann die Flucht in die sogenannten Ermessensspielräume als Ausweg gesucht. Daraus resultiert ein Chaos, das die örtlichen Gesundheitsämter zum Buhmann machen wird. Jene Behörden also, die bereits überfordert waren, als bei einer Inzidenz von 50 die Kontakte von Infizierten nachverfolgt werden sollten. Die Konsequenz könnte durchaus lauten: Am besten gar nicht entscheiden und abwarten, bis die temporäre Impfpflicht am Jahresende wieder ausläuft.

Dabei gäbe es tatsächlich reichlich Fragen zu beantworten. Weshalb fällt Politik so wenig ein, um die Impfquote zu steigern? Warum ist gerade unter medizinischen und pflegenden Personal die Skepsis gegenüber den neuen Impfstoffen derart ausgeprägt? Dabei wäre es ein Fehler, jeder dritten Mitarbeiterin und jedem dritten Mitarbeiter des Gesundheitsbereichs in Sachsen zu unterstellen, zum Reich der Schwurbler, Verschwörer oder Rechtsaußen zu gehören. Die Wahrheit ist: Alle Versuche, einen immer noch großen Teil der Bevölkerung von der Impfung zu überzeugen, sind gescheitert – da machen die Beschäftigten im Gesundheitswesen keine Ausnahme.

Zustimmung sinkt rapide

Die Lösung wird sehr wahrscheinlich auch keine allgemeine Impfpflicht bringen können. In Deutschland sinkt die Zustimmung rapide, inzwischen auf Werte um die 60 Prozent, wobei es in Sachsen lediglich 44 Prozent sind. Nicht zuletzt, weil Corona mit der Omikron-Variante seinen Schrecken verloren zu haben scheint und die bisherigen Impfstoffe die Ausbreitung des Virus nicht ausreichend verhindern konnten.

Wer nun aufschreit und meint, es sei besser für die Alten und Kranken, ausschließlich von Geimpften versorgt zu werden, hat die vergangenen Monate und Jahre offenbar weit weg von Pflegeeinrichtungen verbracht. Für die Heime, Pflegedienste, Kliniken und letzten Endes für die Patientinnen und Patienten wäre kaum etwas gewonnen, wenn die ungeimpften Pflegekräfte einfach nicht mehr zum Dienst erscheinen. Im Gegenteil, der bereits grassierende Notstand würde sich rasch ausweiten.

Das mag eine Bankrotterklärung sein – doch eine realistische Alternative gibt es nicht. Dieses Eingeständnis ist bitter und tut weh. Letztlich hat die Pflege auch schon ohne Impfpflicht ein echtes, ein gewaltiges Problem.

