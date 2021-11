Leipzig

Zweite, dritte, vierte Welle. Ein Zyklus, der wiederkehrend die immer gleichen Reflexe auslöst. Mit dem immer gleichen Trugschluss: Die Lösung für den schnellsten Weg aus dieser Pandemie finden zu wollen. Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, Wechselunterricht... – nichts davon war je geeignet, das herbeizuführen, wonach sich ausnahmslos jeder sehnt. Der Wunsch nach dem Ende dieser Seuche ist die einzige Gemeinsamkeit, die alle gesellschaftlichen Gruppen eint – Eltern, Politiker, Virologen, Querdenker. Selbst die Leugner, die diese Naturkatastrophe als Lüge bezeichnen, hätten wohl nichts dagegen, wenn das alles vorbei wäre.

Eine Seuche aufzuhalten, steht nicht in unserer Macht

Aus dieser flächendeckend manifestierten Sehnsucht nach der großen Lösung wächst der Anspruch, die Pandemie um jeden Preis so zügig wie möglich beenden zu wollen. Das ist vielleicht der größte Fehler in dieser Notlage mit globaler Tragweite. Den Glauben zu vermitteln, die Menschheit wäre in der Lage, eine Seuche einfach aufzuhalten. Das kann nicht funktionieren. Weil es nicht in unserer Macht steht. Politik, Medizin, Wissenschaft – niemand kann von heute auf morgen beenden, was da über Nacht über uns kam. Nicht in unserer Macht bedeutet nicht machtlos. Natürlich kann man präventiv begleiten und regeln, dass die Lage nicht aus dem Ruder läuft. Jeder zu vermeidende Kontakt, jede Impfung kann dazu beitragen, dass die Pandemie an Stärke verliert. Eine Wende kann das aber nicht herbeiführen. Zu einem erfolgreichen Management von Katastrophen gehört auch, die Grenzen der eigenen Möglichkeiten zu benennen.

Wir leben an der Wahrheit vorbei, dass wir es nicht in der Hand haben, diese globale Seuche zu einem Ende steuern zu können. Wir können nur den bestmöglichen Umgang damit gestalten. Wir fahren auf Sicht. Von Welle zu Welle.

In diesem Labyrinth verrennen wir uns in Unterdebatten. Und verbringen viel Zeit damit, die Schuldigen zu suchen. Dabei vergessen wir oft genug, dass wir – wenn auch nicht alle unter einer Decke, zumindest aber – alle in einem Boot sitzen und die Ausgangssituation für alle dieselbe ist. Stattdessen vermeiden wir Klarheit, weil die vor einer Bundestagswahl auch unangenehm sein kann. Verstecken uns hinter Zuständigkeiten eines föderalistischen Organisationsprinzips. Verkaufen 2G als gesellschaftlichen Gewinn, obwohl es Einschränkung bedeutet. Erwarten, dass aus alten Fehlern vergangener Wellen gelernt sein müsse, was jetzt zu tun ist. Es wird das Ende der epidemischen Notlage ausgerufen, während anderenorts Stimmen zeitgleich eine nie dagewesene Bedrohung formulieren.

Die einzige Lösung ist die Zeit – das einzige Mittel die Impfung

Wir verrennen uns im Umgang mit der Pandemie im nicht enden wollenden Wettstreit, Erwartungen zu schüren, die niemand halten kann.

Die einzige Lösung ist die Zeit. Bis Corona eine Saisonkrankheit wie die Grippe geworden ist, wird viel Zeit vergehen. Bis dahin müssen wir die natürliche Entwicklung in Kauf nehmen und können ein Mittel nutzen, das uns bei der Bekämpfung tatsächlich zur Verfügung steht. Oder eben nicht. Es ist die Entscheidung jedes Einzelnen, ob er sich gegen Covid-19 impfen lässt oder nicht. Wer sich dafür entscheidet, minimiert das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs. Wer sich nicht impfen lassen möchte, nimmt den Tod in Kauf.

Von Thomas Lieb