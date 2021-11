Kommentar zum sächsischen Impfdesaster: Spitze ist nur die Inzidenz

Dresden

Zynische Menschen trauern der ersten Impfkampagne im Freistaat Sachsen hinterher: Da saßen sie in der warmen Stube vor dem Computer – und bekamen keinen Termin. Bis es nach nervenaufreibenden Tagen oder Wochen plötzlich „Blink“ machte: freier Termin in Mittweida. Mit „Köpping-Tours“ die sächsische Heimat kennen lernen, lautete das Motto. Dresdner fuhren zum Impfen nach Mittweida, Mittweidaer nach Dresden, Leipziger nach Pirna und Pirnaer nach Leipzig.

Lässt sich Versagen eindrucksvoller belegen?

Die erste vom Sozialministerium von Ministerin Petra Köpping (SPD) organisierte Kampagne bot das nackte Chaos und hatte zwei Resultate. Der Freistaat Sachsen hat die niedrigste Impfquote in ganz Deutschland. Es liegen keine Daten über die Impfquoten in den Kommunen vor. Wir wissen nur, wie viele Personen in Dresden geimpft wurden. Aber nicht, wie viele Dresdner.

Es war lange bekannt, dass nach sechs Monaten eine Auffrischungsimpfung erforderlich ist. Das Sozialministerium hatte genug Zeit, wenigstens geordnete Booster-Impfungen vorzubereiten. Das Ministerium hat nichts getan. Es lässt die Menschen sehenden Auges ins Unglück laufen.

Schlimmer noch: Gut einen Monat vor der Empfehlung der Sächsischen Impfkommission, den Booster für alle ab 18 Jahre freizugeben, hat der Freistaat die Impfzentren geschlossen. Lässt sich Versagen eindrucksvoller belegen? Das Resultat liegt auf der Hand: Der Freistaat ist bundesweit auch Schlusslicht bei den Booster-Impfungen. Spitze ist in Sachsen nur die Inzidenz.

Das Schlimmste an diesem Versagen ist aber, dass die Gutwilligen darunter leiden. In den langen Schlangen vor den mobilen Impfangeboten stehen Menschen, die den flammenden Appellen der Politik folgen wollen, aber nicht können – weil dieser Freistaat seine Impfkampagnen ins Chaos laufen lässt. Wer es sich aber mit den Gutwilligen verscherzt, sorgt dafür, dass Corona-Regeln nicht mehr ernst genommen und Appelle nicht mehr gehört werden.

Insofern hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) recht, wenn er vor den verheerenden Folgen der vierten Corona-Welle warnt. Er warnt aber nur vor den Folgen des Versagens seiner eigenen Landesregierung.

Von Thomas Baumann-Hartwig