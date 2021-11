Dresden

Dämpfer, Schlappe, Denkzettel: Es gibt eine Vielzahl von Begriffen, die das Wahlergebnis von Michael Kretschmer zu umschreiben. Bei der Bestätigung als sächsischer CDU-Landesvorsitzender brachte es der Ministerpräsident nur auf 76,3 Prozent. Das waren immerhin fast 20 Prozentpunkte weniger als noch vor zwei Jahren. Dieser Zustimmungsverlust mag an den immensen Nachwehen des Unionsdesasters bei der Bundestagswahl liegen und sehr wahrscheinlich auch an Kretschmers so striktem wie unpopulären Corona-Kurs. Doch das dürfte nur die halbe Wahrheit sein.

In der Sachsen-Union wächst die Unzufriedenheit

Tatsächlich scheint in der Sachsen-CDU derzeit etwas in Bewegung zu sein – und Kretschmer wurde exemplarisch abgestraft. Auf dem Landesparteitag herrschte eine Selbstkritik, die in der Union bislang selten zu finden gewesen ist. Man verstand sich stets als Regierungspartei und agierte entsprechend. Dass mit dieser Tradition nun gebrochen wurde, ist längst nicht nur der vermasselten Bundestagswahl oder Corona zuzuschreiben. Vielmehr breitet sich auch eine wachsende Unzufriedenheit aus, die den eigenen Part im Freistaat und vor allem in der Landesregierung betrifft.

Während sich die Koalitionspartner SPD und Grüne seit Monaten zu profilieren versuchen, will insbesondere Kretschmer – bis auf wenige Ausnahmen im Bundestagswahlkampf – den Moderator geben. Seiner Partei, die sich in einer tiefen Sinnkrise befindet und händeringend nach einem Ausweg sucht, ist das aber zu wenig. Das haben nicht wenige Parteitagsdelegierte klar artikuliert und letztlich auch die Frage gestellt, wo die Union mit ihren Positionen in der schwarz-grün-roten Landesregierung bleibt. Das Fremdeln gegenüber der Koalition, zu der es 2019 keine Alternativen gegeben hat, ist allgegenwärtig.

Kretschmer steht gleich doppelt unter Druck

Diesen grassierenden Unmut hatte vor einigen Tagen bereits CDU-Fraktionschef Christian Hartmann formuliert: Er sprach von blassen Ministern und auch davon, dass den Regierenden offensiver widersprochen werden müsse. Auf dem Landesparteitag hielt Hartmann eine „Blut, Schweiß und Tränen“-Bewerbungsrede als stellvertretender Vorsitzender. Es scheint, dass sich die Koordinaten derzeit verschieben. Damit würde eine weitere Tradition der Sachsen-CDU gebrochen. Doch die 2024 anstehende Landtagswahl kreist offenbar bereits durch viele Köpfe.

Damit werden die Zeiten für Kretschmer keineswegs einfacher: Er steht als Regierungschef und als Parteivorsitzender unter Druck, muss in beiden Fällen liefern. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Erwartungen seiner Union als zu hoch erweisen. Denn in einem hat Kretschmer zweifellos recht: Die Partei ist keine Ein-Mann-Show (mehr). Auch das wird die CDU noch verinnerlichen müssen. Genauso wenig kann sie auf ihren Vorsitzenden, der aktuell der prominenteste ostdeutsche CDU-Politiker ist, verzichten.

Von Andreas Debski