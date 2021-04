Leipzig

Ich schaue mit Grausen auf das erneute Homeschooling meiner beiden Kinder. Ich bin kein Pädagoge, mir reißt auch schnell mal der Geduldsfaden, wenn ich einen Grundschüler für Mathe und Deutsch motivieren, parallel aber meine Arbeit termingerecht schaffen muss. Dabei bin ich noch privilegiert, denn viele Eltern können gar nicht zu Hause arbeiten, müssen nun wieder Notlösungen finden. Und ja: Die Bildung der Kinder wird auch weiter leiden, wenn sie nicht am Unterricht in den Schulen teilnehmen können. Als solidarischer Mensch sehe ich aber auch: Das sind Luxusprobleme gegenüber denen, die Covid-19-Patienten aktuell wieder vielfach in Kliniken haben. Meine Belastungen sind kein Vergleich zu denen von Pflegekräften und Ärzten, die in dieser Pandemie im Dauereinsatz sind. Und ich weiß: Ohne konsequentes Handeln wird sich die Situation weiter verschlimmern.

Im Freistaat verbreitet sich die Mutation B.1.1.7 unter Kindern erheblich, in manchen Regionen in dieser Gruppe noch dynamischer als insgesamt. Kinder sind Teil der Pandemie, das sind keine Mutmaßungen, es sind Fakten. Um die Infektionsketten insgesamt brechen zu können, müssen deshalb leider auch hier Kontakte begrenzt werden – gerade in Grundschulen, in denen bisher in Sachsen in kompletter Klassenstärke unterrichtet wird. Die Einführung des Wechselunterrichts ist hier längst überfällig. Selbsttestungen sind zweifellos hilfreich, um Infektions-Cluster erkennen zu können. Bei einer Fehlerquote von 20 Prozent lassen sich Ansteckungen aber nicht generell verhindern. Ist die Lage regional kritisch – und das trifft aktuell eben auf weite Teile Sachsens zu – sind Schulschließungen die notwendige und verantwortungsvolle Entscheidung.

Von Matthias Puppe