Kommentar: Phase der Pandemie lässt mehr Eigenverantwortung statt Gebote zu

Leipzig

Die Inzidenzen nähern sich dem homöopathischen Bereich und die Hälfte der Deutschen hat zumindest die Erstimpfung. Mittlerweile ist bei drohenden 36 Grad im Schatten die Gefahr von Luftnot unter dem pappigen Textil weitaus höher als die einer Ansteckung. Wann also, wenn nicht jetzt, sollte gelockert werden?

Zögert die Politik, dann wird sie an Reputation einbüßen. Längst ist das im Großen und Ganzen gelungene Krisenmanagement vom Hü und Hott der vergangenen Wochen überschattet. Das Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern und die Erbsenzählerei lassen vielleicht die Herzen von Verwaltungswissenschaftlern höher schlagen. Den Bürger aber nervt die Regulierungswut nur noch. Sagt sie doch nichts Anderes als: Wir trauen euch nicht zu, eigenverantwortlich und vernünftig zu handeln. Nur ist es so, dass in der Demokratie die Bürger die Regierung wählen (und zwar schon bald wieder) – und nicht umgekehrt. Auch können unabhängige Gerichte die Einschränkung bürgerlicher Rechte prüfen und gegebenenfalls kippen.

In der Realität freilich wiegt noch schwerer, dass sich ein weiteres Maskengebot im Grunde weder durchsetzen noch kontrollieren lässt. Nur Vernunft allein kann das Maß halten zwischen dem Risiko einer Infektion und dem Recht auf Freiheit. Der Staat ist dabei auf die Einsicht seiner Bürger angewiesen. Einsicht, dass man in einer Pandemie keine allumfassende Gerechtigkeit erwarten darf, wohl aber ein gewisses Maß an Vertrauen. Also Mut jetzt! Umso größer wird die Mitwirkungsbereitschaft der Menschen sein, wenn es wieder nötig ist.

Von Roland Herold