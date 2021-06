Kommentar: Maskenpflicht und Corona-Regeln müssen mit Impfquoten harmonieren

Leipzig

Eine generelle Aufhebung der Maskenpflicht in Sachsen sollte kein Thema sein, solange eine Stabilität bei der Impfstoff-Lieferung nicht mehr Sicherheiten bietet. Erst wenn jeder Impfwillige zeitnah einen Termin bekommen kann, wäre es gerechtfertigt über den Abschied von Hygieneregeln nachzudenken. Aktuell haben über die Hälfte der Menschen in Mitteldeutschland noch nicht einmal die erste Impfung. Erst gut ein Viertel der Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben den vollständigen Impfschutz.

Die weiter niedrigen Inzidenzen und die Jahreszeit – die Menschen sind im Sommer mehr draußen, wo die Ansteckungsgefahr geringer ist – erlauben es sicher, über eine verantwortbare Anpassung der Regeln nachzudenken. Ob es notwendig ist, im Biergarten eine Maske aufzusetzen, um aufs Klo zu gehen – ok. Verhandelbar. Maske am Strand? Verhandelbar. Maske im Linienbus? Nicht verhandelbar.

Lockern ja – generell abschaffen nein. Auch des pädagogischen Effektes wegen. Gerade die Maske ist mehr Symbol dieser Pandemie als ein effektiver Schutz gegen das Virus. Verschwindet dieses Symbol von heute auf morgen, ist eine Wahrnehmung die logische Folge: Corona ist vorbei. Das ist es nicht, vielleicht ist es das nie. Und wer sich beim Shoppen in den Innenstädten und im Öffentlichen Nahverkehr auch in Zeiten niedriger Inzidenzen noch eine Maske aufsetzen muss, wird sich einfacher auf mehr Regeln einstellen können, wenn diese – in einer möglichen vierten Welle – wieder notwendig würden.

