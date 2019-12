Kommentar: Kenia in Sachsen – ein Selbstläufer wird es nicht

Dresden

Knapp gewählt im ersten Wahlgang, weil ihm mindestens fünf Stimmen aus der neuen schwarz-grün-roten Koalition fehlen. Gleich zum Start von Kenia in Sachsen gibt es für den alten und neuen CDU-Regierungschef Michael Kretschmer eine klare Botschaft. Diese Koalition, das erste Dreier-Bündnis seit 1990 im Freistaat, wird kein Selbstläufer werden. Eine Liebesheirat mit großen Emotionen und Gefühlen ist das Regierungsbündnis ohnehin nicht. Drei Partner haben sich zu einer Zweckehe zusammengerauft, bei der alle von ihren Maximal-Ansprüchen ein gutes Stück ablassen mussten. Und am Kretschmer-Wahlergebnis ist abzulesen – das gefällt offenbar nicht allen Koalitionären.

Insofern ist der Start von „ Kenia“ in Sachsen gleichzeitig auch eine ehrliche Bestandsaufnahme. Hier wird keine heile Welt gespielt und es wird klar, dass sich diese Koalition in den nächsten fünf Jahren ihre Erfolge hart wird erarbeiten müssen. Was allerdings im Umkehrschluss auch für das Dreierbündnis spricht. Denn Realismus ist im politischen Geschäft immer noch besser als die Illusion vom schönen Schein, die als erstes auf der Strecke bleibt. Das hat sich schon beim nahezu geräuschlosen, weil sachlichen Arbeiten am Koalitionsvertrag gezeigt. Die dicken Brocken wie Polizisten-Kennzeichnung und mehr Gemeinschaftsschulen wurden erstmal aus dem Weg geräumt. Das hatten viele Beobachter nicht für möglich gehalten. Es spricht für die Fähigkeit der neuen Regierung, sich im Sinne des Landes auch zu einigen. Dass in den letzten drei Monaten auch kaum Details nach Außen drangen, kann sich Kenia als weiteren Erfolg anrechnen.

Ab Januar wird es dann spannend werden, wenn es dann an die konkrete Umsetzung der neuen politischen Ziele geht und der eine andere Abgeordnete – vor allem aus den CDU-Reihen – seinen Ärger über die vermeintlichen Zugeständnisse an Grüne und SPD doch freien Lauf lässt. Andererseits hat die CDU bei den Ministerposten ihre Top-Ressorts wie Innen, Finanzen und Kultus behalten, auch bei den Grünen und der SPD gab es mit Blick auf den Zuschnitt der Ministerien zufriedene Gesichter. Einzig die Nominierung des Leipzigers Sebastian Gemkow als Wissenschaftsminister sorgt in der Heimatstadt des CDU-Politikers für Irritationen. Einerseits kann sich die große Hochschullandschaft der Stadt über einen Minister mit Ortskenntnis freuen, andererseits tritt Gemkow als CDU-Kandidat bei der OBM-Wahl am 2. Februar in Leipzig an. Die Dresdner „Absicherung“ wird sich nun definitiv auf den Wahlkampf auswirken, das zeigen schon die ersten Reaktionen nach seiner Berufung.

Kenia in Sachsen startet also mit einem Minister im Wahlkampf-Modus. Ob das eine Belastung für die ersten 100 Tage wird, bleibt abzuwarten. So oder so: Die Partner sind auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen. Allein auf Harmonie zu hoffen, wäre falsch. Es wird nicht ohne Reibungen abgehen. Was aber im politischen Geschäft – wie im wahren Leben – nicht nachteilig sein muss.

