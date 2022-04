Leipzig

Ein Brötchen für 69 Cent, ein Fruchtjoghurt für 79 Cent und ein Tetrapack Milch für 1,19 Euro? An der Kasse im Supermarkt schlägt die bittere Stunde der Wahrheit. So manch einem wird jetzt erst bewusst, dass Deutschland über Jahre hinweg mit die niedrigsten Lebensmittelpreise in Europa hatte, um die uns viele beneidet haben.

Doch damit dürfte es nun – zumindest für lange Zeit – vorbei sein. Die explodierenden Gas- und Spritpreise sind in den Supermarktregalen angekommen, werden sich von dort weiter in die Gesellschaft hinein ausbreiten und vorerst auch nicht sinken. Doch nicht tonnenweise Klopapier hamstern ist jetzt das Gebot der Stunde, sondern klug und überlegt haushalten. Denn in der Regel wird das Portemonnaie eher leer sein als das Supermarktregal. Ein klar strukturierter Einkaufszettel ist darum besser als jeder Kaufrausch. Geiz ist nicht immer geil, manchmal aber unvermeidlich. Das wird so manch einer erst wieder lernen müssen.

Der Vorschlag der Münchner Jusos, alle Supermärkte kurzerhand zu vergesellschaften, um das Problem zu lösen, hat jedenfalls noch reichlich intellektuelle Reserven. Maßvoll wirtschaften, nur kaufen, was auch verzehrt wird und das Haltbarkeitsdatum kritisch prüfen – das kostet freilich auch seine Zeit. Aber wenn am Ende die 12 Millionen Tonnen Lebensmittel, die in Deutschland jährlich weggeworfen werden, zumindest halbiert werden können, dann hätte sich diese Mühe gelohnt.

Von Roland Herold