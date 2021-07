2002 hat Sachsen erfahren, welche mörderische Kraft das Wasser entfalten kann – schon damals war von der „Jahrtausendflut“ die Rede. Doch nun kam es noch schlimmer. Was bedeutet das für die Zukunft? LVZ-Reporter Thomas Lieb über Reflexe in der Katastrophe und was wir mit ihnen anfangen sollten.