Kommentar: Corona-Tollhaus Sachsen – Viel zu tun für den neuen Berater

Leipzig

Ungebetener Besuch von Corona-Leugnern vor dem Privathaus von Michael Kretschmer und der mehr als dürftige Start der Impfaktion gegen Corona: Wer gedacht hatte, dass Sachsen in dieser Woche damit ausreichend am öffentlichen Pranger stand, der musste sich zum Ende der Woche noch korrigieren. In der ZDF-Talkshow „maybrit illner“ am Donnerstagabend sorgte der Ministerpräsident mit einem Satz –„Kindergärten komplett runterfahren, Schulen abschließen“ – selbst für die nächste Verunsicherung.

Dass die Aussage einige Stunden später prompt relativiert wurde – und Sachsens Schulen mit den Abschlussklassen wie geplant am Montag wieder starten –, macht alles, nur keinen souveränen Eindruck. Zumal der Ministerpräsident nachmittags seine Aussage andernorts wiederholte. In aufgewühlten Zeiten, in denen jedes Wort der politischen Verantwortlichen sofort und über alle Kanäle zigtausendfach verbreitet wird, sollte eigentlich klar sein, welche Sprengkraft solche Statements besitzen.

Corona-Tollhaus Sachsen: Für den in dieser Woche neu berufenen Corona-Berater des Freistaats gibt es viel zu tun. Denn bei den vielen Pannen, geht schnell unter, dass sinkende Corona-Infektionszahlen eine erste zarte Hoffnung aufkommen lassen. Ende nächster Woche wird anhand der Zahlen für Sachsen erstmals klar werden, ob der zweite harte Lockdown im Kampf gegen die Pandemie etwas gebracht hat. Bis dahin steht die Frage im Raum, ob Sachsen seinen Teil-Schulbetrieb wieder stoppen muss, weil es in der Schaltkonferenz mit der Kanzlerin so beschlossen werden könnte. Noch ist das nur Spekulation. Doch in der Corona-Ära wurde schon einiges festgezurrt, das vorher niemand für möglich gehalten hätte.

Von André Böhmer