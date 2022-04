Köthen

In einer online erworbenen Küche hat ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld 150.000 Euro Bargeld gefunden. Der Mann hatte die Möbel gekauft und in Halle abgeholt, wie die Polizei am Montag in Köthen mitteilte.

Darin habe er zwei Geldkassetten entdeckt. Der ehrliche Finder meldete sich in der vergangenen Woche bei der Polizei in Köthen. Die Geldsumme wurde beim zuständigen Amtsgericht hinterlegt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem vormaligen Besitzer der Küche.

Von RND/dpa