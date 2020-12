Dresden

Sachsens Solzialministerin Petra Köpping ( SPD) hält angesichts weiterhin hoher Corona-Fallzahlen eine Rückkehr zum normalen Schulbetrieb für unwahrscheinlich. Köpping sagte am Dienstagabend nach einer Kabinettssitzung in Dresden: „Meine persönliche Einschätzung ist, dass nach dem 10. Januar eine Lockerung noch nicht möglich ist.“ Der Philologenverband Sachsen (PVS) begrüßte diese Ankündigung: „Dass der Lockdown weitergeht, ist offensichtlich. Es wäre ohnehin unverantwortlich, die Schulen wieder für vollen Präsenzunterricht in allen Klassen zu öffnen“, sagte der PVS-Vorsitzende Thomas Langer.

Neue Corona-Verordnung wird nächste Woche beschlossen

Der verschärfte Lockdown mit strengen Kontaktbeschränkungen, der Schließung der meisten Geschäfte, Schulen und Kitas sowie der schon länger geltenden Schließung von Restaurants, Theatern, Museen und anderen Freizeiteinrichtungen gilt zunächst bis zum 10. Januar. Am 5. Januar wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Länderchefs darüber beraten, wie es anschließend weitergeht. Danach wird Sachsen erneut eine neue Corona-Schutzverordnung beschließen.

Sozialministerin: Infektionszahlen weiterhin viel zu hoch

Petra Köpping sieht für Sachsen längst noch keine Entspannung. „Die Zahlen sind leider weiter viel zu hoch.“ Die härteren Einschränkungen vor Weihnachten werde man erst in ein paar Tagen sehen. „Ich appelliere aber ausdrücklich, die Regeln zu Silvester zu befolgen. Hier gilt keine Lockerung wie über die Weihnachtsfeiertage.“ Über den Jahreswechsel gelten weiterhin Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen.

Neue Quarantäne-Regeln für Einreisende und Grenzpendler

Zugleich kündigte die Sozialministerin an, dass Sachsen die Quarantäne-Verordnung für Einreisende aus ausländischen Risikogebieten und Grenzpendler verschärfen wird. Ab 11. Januar ist dann der Nachweis eines negativen Corona-Tests nicht mehr freiwillig – sondern verpflichtend. Der Test darf höchstens 24 Stunden vor oder unmittelbar nach der Einreise erfolgt sein. Zulässig sind dabei auch Schnelltests, die Kosten haben die Menschen selbst zu tragen. Die Kapazitäten seien vorhanden, rund 200 Apotheken würden über Schnelltests verfügen. Außerdem müssen sich Berufs-Grenzpendler zwei Mal wöchentlich testen lassen.

Im Freistaat fehlen viele Impfdosen – Köpping bittet um Geduld

Zu den Impfungen sagte die Ministerin: Sachsen habe am Montag 24.000 Impfdosen erhalten, am Mittwoch käme eine weitere Lieferung über 34.000 Dosen hinzu. Wie viel an Impfstoff in der ersten Januarwoche geliefert werde, könne sie noch nicht abschätzen. „Es werden dabei immer nur 50 Prozent verimpft, um die zweite notwendige Impfung abzusichern“, so Köpping. Den Impfstart in Kliniken und Pflegeheimen sieht die Ministerin als „Hoffnungsschimmer“ in der Pandemie.

Kliniken und Pflegeheime haben Vorrang bei Impfungen

Die Terminvergabe in den sächsischen Impfzentren werde über eine Hotline erfolgen, die voraussichtlich am 11. Januar freigeschaltet wird. Da die aktuell vorhandenen Impfdosen nicht für alle ausreichen, bittet Köpping die Menschen in Sachsen um Geduld. Vorrang bei den Impfungen habe die Aufrechterhaltung des Betriebs von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Deshalb werden andere Gruppen nicht vorgezogen, auch wenn Impfstoffkapazitäten frei sein sollten.

Corona-Ansteckungen verharren auf hohem Niveau

Die Zahl der Corona-Opfer in Sachsen verharren auf hohem Niveau: Am Dienstag meldete das Gesundheitsministerium 152 Tote binnen eines Tages. Insgesamt sind damit bereits 2963 Menschen an den Folgen des Virus gestorben. Auch die Zahl der Neuinfektionen stieg weiter an: So wurden seit Montag 2309 neue Fälle registriert. Dabei sank der Testbetrieb in der Weihnachtswoche deutlich auf 976.200: Das sei etwa ein Drittel weniger als üblich, teilte der Verein Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) mit.

Von Andreas Debski und Olaf Majer