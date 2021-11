Dresden

Vor dem sächsischen Impfgipfel hat Sozialministerin Petra Köpping (SPD) klargestellt: Zuerst müssten die besonders gefährdeten Menschen in den sächsischen Alten- und Pflegeheimen eine Auffrischungsimpfung erhalten. „Das hat bei uns Priorität“, sagte Köpping der LVZ. In der vergangenen Woche waren Corona-Infektionen in 108 Pflegeeinrichtungen festgestellt worden.

Für mehr Tempo – sächsischer Impfgipfel an diesem Montag

Am Montag findet in Sachsen ein Spitzentreffen statt, um mehr Tempo bei den Impfungen zu machen. Daran nehmen neben der Ministerin die Kassenärztliche Vereinigung, Ärzteverbände sowie der Apothekerverband teil. Köpping will nach LVZ-Informationen zumindest in Leipzig, Dresden und Chemnitz wieder Impfzentren einrichten. Aktuell läuft bereits die Aufstockung der 30 mobilen Impfteams: Deren Kapazität soll von 3000 auf 6000 Impfungen pro Tag verdoppelt werden.

Köpping: Alte Menschen werden durch Ungeimpfte gefährdet

Der LVZ sagte Köpping, dass sie sich große Sorgen wegen des ungeimpften Pflegepersonals mache: „Es gibt Pflegeheime mit vielen Toten – und das Personal lässt sich trotzdem nicht impfen. Ich verstehe nicht, dass man die alten Menschen, die betreut werden, so einer Gefahr aussetzt.“ Deshalb lehne sie eine Impfpflicht in diesem Bereich nicht mehr kategorisch ab. „Die Diskussion um eine mögliche Impfpflicht ist in vollem Gange und sie ist ein Ergebnis der Situation, die wir jetzt haben“, machte die Ministerin klar. Die Ausbrüche in einigen Heimen, bei dem ungeimpftes Personal die Infektion ins Haus getragen habe, würden diese Debatte nun notwendig machen.

Verbandschef fordert schnellere Booster-Impfungen

Ein verstärktes Immunisieren fordert auch Igor Ratzenberger, der Vorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste in Sachsen: „Wir brauchen vor allem schnelle flächendeckende Booster-Impfungen – und auch große Anstrengungen, um möglichst viele Menschen noch von einer Erstimpfung zu überzeugen.“ Dabei sei der Freistaat in der Pflicht, „endlich die Booster-Impfungen in den Pflegeeinrichtungen voranzutreiben“, kritisiert Ratzenberger. Nur so könnten der Schutz für Insassen wie auch Personal effektiv vorangetrieben und die Ansteckungen reduziert werden.

Ungeimpfte müssen sich in Heimen täglich testen lassen

Um Alten- und Pflegeheime besonders zu schützen, müssen ungeimpfte Beschäftigte – auch externe Dienstleister – seit der vergangenen Woche täglich einen negativen Testnachweis vorlegen. Geimpften und Genesenen wird die regelmäßige Testung dringend empfohlen. „Hier haben wir extra noch einmal nachgeschärft“, erklärt Köpping. Auch Besucherinnen und Besucher dürfen die Pflegeeinrichtungen nur mit negativem Testergebnis betreten. In Krankenhäusern gilt die tägliche Testpflicht für Personal, das am Patienten tätig ist.

Sachsen hinkt bei Impfungen weit hinterher

Sachsen hat nach wie vor die schlechtesten Impfquoten in Deutschland. Aktuell sind 2,3 Millionen Menschen doppelt geimpft, das entspricht 57,4 Prozent der Bevölkerung (bundesweit 67,5 Prozent). Die geringsten Quoten weisen das Erzgebirge (44 Prozent) und der Landkreis Bautzen (46 Prozent) auf. Auch jeder fünfte über 60-Jährige hat sich im Freistaat noch nicht immunisieren lassen. Daneben hinken die Auffrischungen hinterher: Lediglich 126.000 Sächsinnen und Sachsen haben sich bislang boostern lassen, das sind knapp drei Prozent.

Von Andreas Debski