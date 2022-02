Dresden

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) geht davon aus, dass die Impfpflicht für Pflegepersonal im Freistaat nicht flächendeckend umgesetzt werden kann. Falls eine Einrichtung die Versorgungssicherheit nicht gewährleisten könne, „dann kann dort keinerlei Betretungsverbot erfolgen“, sagte Köpping am Dienstag in Dresden und stellte klar: Man werde die Pflegebedürftigen nicht gefährden.

Impfpflicht gilt für Personal in medizinischen Einrichtungen

Der Bundestag hat im Dezember eine einrichtungsbezogene Impfpflicht unter anderem für Alten- und Pflegeheime beschlossen, die ab 16. März umgesetzt werden soll. In Sachsen gibt es allerdings das Problem, dass die Impfquote auch beim Pflegepersonal vergleichsweise niedrig ist. Das Sozialministerium hatte zuletzt darauf verwiesen, dass die Quote in etlichen Regionen und Heimen nicht einmal bei 60 Prozent liegt.

In Sachsen gibt es mehr als 200.000 Pflegebedürftige

Deshalb wird davon ausgegangen, dass allein in Sachsen mindestens 25.000 Beschäftigte ihren Dienst quittieren müssten: Ungeimpfte Pflegerinnen und Pfleger dürften –nach einer gewissen Übergangszeit – nicht mehr die Heime betreten. Davor warnen seit Wochen beispielsweise die Landräte und Anbieter von sozialen Dienstleistungen. Köpping hatte bisher lediglich von einem Ermessensspielraum bei der Überprüfung gesprochen – dass sie aber mit einer faktischen Nicht-Umsetzung der Impfpflicht vielerorts rechnet, ist neu. Laut Pflegekasse sind in Sachsen mehr als 200.000 vorwiegend ältere Menschen auf Hilfe angewiesen.

Diakonie sieht Versorgung der Pflegebedürftigen in Gefahr

„Die einrichtungsbezogene Impflicht gefährdet die Versorgungssicherheit in der Pflege und der Eingliederungshilfe“, erklärte Dietrich Bauer, der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Sachsen. Zugleich mahnte Bauer die nötige Handlungssicherheit an. So könnten Dienstpläne nicht geschrieben und neue Verträge für die Aufnahme in stationäre Einrichtungen nicht abgeschlossen werden. Selbst Fahrdienste für Menschen mit Behinderungen und die Essensversorgung in Sozialeinrichtungen stünden auf der Kippe, machte der Diakonie-Chef klar.

Sozialministerin sucht „einvernehmliche“ Lösungen

Um einen Pflege-Kollaps zu verhindern, will das Sozialministerium mit den Landräten und den Oberbürgermeistern der drei kreisfreien Städte nach einer „einvernehmlichen“ Lösung suchen, „die wir alle miteinander mittragen können“, kündigte Köpping am Dienstag an. Dazu findet bereits an diesem Mittwoch ein gemeinsames Gespräch statt. Mitte Februar soll es konkrete Handreichungen für die lokalen Gesundheitsämter geben, die die Impfpflicht in jedem Einzelfall kontrollieren und gegebenenfalls Betretungsverbote verhängen müssen.

Köpping wartet immer noch auf wichtige Zuarbeiten aus Berlin

Darüber hinaus zeigte sich Köpping irritiert, dass wichtige „Zuarbeiten“ aus Berlin noch nicht vorliegen. So fehlten bislang unter anderem Präzisierungen, für welche Bereiche und welches Personal die Vorgabe konkret gelten soll. Darüber hinaus sind bislang auch arbeitsrechtliche Regelungen unklar. Zugleich warb sie um Verständnis, dass in Sachsen die Impfpflicht anders angegangen werde: „Wir haben Bundesländer, die haben eine Impfquote von 80 oder 90 Prozent. Für die stellt sich die Gesamtsituation bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht einfach anders dar als in Sachsen.“

Pflegeanbieter warnen vor Überlastung und Zusammenbruch

Der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste, Bernd Meurer, kritisierte: „Inzwischen wird immer deutlicher, dass sowohl den Pflegeeinrichtungen als auch den Gesundheitsämtern die Überlastung droht. Wenn die Versorgung zusammenbricht, will es die Bundesregierung am Ende nicht gewesen sein.“ Meurer forderte Notfallpläne und Unterstützung unter anderem durch die Bundeswehr, um zumindest die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen sicherstellen zu können.

Amtsärzte fordern Verschiebung der Impfpflicht

Dagegen sprachen sich die Amtsärztinnen und -ärzte für eine Verschiebung der neuen Impfpflicht aus. Die Kontrolle der Gesundheitsämter sei besser zu bewältigen, „wenn die Frist und Prüfung in einem Zeitfenster mit abgeflauter Omikron-Infektionswelle läge, zum Beispiel in den frühen Sommermonaten“, sagte die Vizevorsitzende des Bundesverbands, Elke Bruns-Philipps, dem RND.

Von Andreas Debski und Kai Kollenberg