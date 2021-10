Dresden

Es kann durchaus vorkommen, dass vor den dienstäglichen Sitzungen des sächsischen Regierungskabinetts ein Tagesordnungspunkt kurzfristig gestrichen wird. Doch die plötzliche Reduzierung aus der vergangenen Woche hatte Seltenheitswert: Das Umwelt- und Klimaschutzministerium von Wolfram Günther (Grüne) zog in letzter Minute das Papier zur neuen Wasserstoffstrategie des Freistaates zurück. Nicht etwa, weil es noch einer Überarbeitung bedurft hätte – der Grund lag in internen Auseinandersetzungen zwischen der CDU und den Grünen. 

Entscheidende Frage: Wie viel Windräder verträgt Sachsen?

Im Mittelpunkt des Streits steht die Frage, wo in Sachsen künftig Windräder errichtet werden dürfen. Dieser Konflikt schwelte zwar schon seit Längerem. Aber nun ist er offen ausgebrochen. Bereits beim Energie- und Klimaprogramm (EKP), das Anfang Juni mit etwa einem Jahr Verspätung beschlossen worden war, mussten zunächst die Staatskanzlei und schließlich der Koalitionsausschuss eingreifen, um die unterschiedlichen Vorstellungen in das Kompendium einfließen zu lassen. Inzwischen sind die Meinungsverschiedenheiten so gravierend, dass CDU und Grüne in der schwarz-grün-roten Landesregierung gegenseitig wichtige Vorhaben blockieren.

Gegenseitige Affronts: Wichtige Projekte liegen auf Eis

Beide Seiten setzen sich sozusagen die Pistole auf die Brust – um den jeweils Anderen zum Einlenken zu zwingen. Das überraschend abgesetzte Konzept zur Wasserstoffstrategie, das nicht nur Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) als immanent wichtig ansieht, ist einer dieser Affronts. Das Duell geht mittlerweile so weit, dass sich die Unionsseite aus der interministeriellen Arbeitsgruppe zur Umsetzung des Energie- und Klimaprogramms zurückgezogen hat. Selbst ein Krisengipfel in der vergangenen Woche, an der unter anderem Umwelt- und Klimaschutzminister Günther sowie Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU) teilgenommen haben, brachte keine Entspannung.

Kritik der Grünen richtet sich gegen neue Abstandsregel

Als Anlass gilt die Novelle zur neuen sächsischen Bauordnung. Die entscheidende, die Grünen derart erzürnende Passage aus dem Hause von Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) sieht für den Bau von Windrädern einen Mindestabstand von 1000 Meter zu Wohngebäuden vor – so wie es im Koalitionsvertrag von 2019 festgeschrieben worden war. Doch die soeben nochmals überarbeitete Novelle definiert eine Wohnbebauung im Außenbereich prinzipiell mit wenigstens drei Einheiten.

Ausbauziel bei Windrädern könnte nicht erreicht werden

Die Grünen argumentieren: Damit müsste das Ziel, zwei Prozent des Freistaates für Windkraft-Anlagen zur Verfügung zu stellen, beerdigt werden. Schätzungen haben ergeben, dass bei der geplanten Abstandsregelung lediglich zwischen 0,6 und 0,8 Prozent genutzt werden könnten. Aktuell sind 0,2 Prozent der Landesfläche für Windräder ausgewiesen. Deshalb wird von einer „Verhinderungstaktik“ der Union gesprochen.

Regionalminister wirft Grünen Blockade vor

Wie erbittert das Duell mittlerweile ausgetragen wird, verdeutlichen die Aussagen von zwei Politikern, die in der Koalition nicht unwesentlich sind. Regionalminister Schmidt nennt es gegenüber der LVZ „ärgerlich, dass das Gesetz jetzt von den Grünen blockiert wird, obwohl es schon im Mai in der Koalition geeint war“. Der Gesetzentwurf beinhalte schließlich „auch andere wichtige Änderungen“, erklärt Schmidt, etwa die Möglichkeit, Bauanträge elektronisch genehmigen zu lassen oder auch die Genehmigungsfreiheit für Wetterschutz und Bewässerungsanlagen.

Das Umwelt- und Klimaschutzministerium wollte sich zu der aktuellen Auseinandersetzung nicht äußern. Ressortchef Günther hatte der LVZ unlängst gesagt: „Die Wirtschaft ist hier viel weiter als Teile der Politik.“ Nun warf Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert der CDU in der „Freien Presse“ Protektionismus vor. „Die muss sich auch überlegen, was sie eigentlich davon hat, wenn sie beispielsweise bei der Frage der Abstandsregel für Windräder dafür sorgt, dass das Land seine Ausbauziele bei erneuerbaren Energien nicht erreichen kann und Schlusslicht bleibt“, attackierte Schubert die Union.

Sachsen ist Schlusslicht beim Bau von Windkraft-Anlagen

Tatsächlich kommt Sachsen beim Windkraft-Ausbau nicht voran. Bis dato wurde in diesem Jahr eine einzige Anlage neu errichtet, während gleichzeitig acht Windräder abgebaut wurden. Das macht ein Minus von 3,3 Megawatt aus. Auch im vergangenen Jahr herrschte nahezu Flaute: Für 2020 sind drei Neubauten bei gleichzeitig sieben Demontagen registriert worden, was aufgrund der neuen Kapazitäten dennoch einem Plus von 3,8 Megawatt entsprach.

Das scheint allerdings deutlich zu wenig, um den Koalitionsvertrag zu erfüllen: So sollen „die planerischen und rechtlichen Voraussetzungen“ geschaffen werden, damit der Freistaat nach dem Ende der Braunkohlenutzung seinen Strombedarf „vollständig aus erneuerbaren Energien decken“ kann, heißt es dort. Als entscheidende Wegmarke wird die Verdoppelung der grünen Energie bis 2024 festgehalten.

Verbände kritisieren: Ausbau von Windenergie wird erschwert

Die Kritik an dem schleppendem Ausbau wird parallel zum Koalitionsstreit lauter. So hat der Verband kommunaler Unternehmen in Sachsen, in dem unter anderem Stadtwerke zusammengeschlossen sind, in seiner Stellungnahme zur Baurechtsnovelle formuliert: „Grundsätzlich ist festzustellen, dass eine 1000-Meter-Wohnbauabstandsregelung das Flächenpotenzial für Windkraft in Sachsen ganz erheblich reduziert.“ Es bestehe ein „erhebliches Risiko“, dass die Ausbauziele verfehlt werden. Vielmehr müssten insbesondere für kleinere Projekte Ausnahmen bei den Abständen gelten.

Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) kritisiert: „In einem dicht besiedelten Bundesland wie Sachsen würde die Abstandsregelung den Ausbau von Windenergie-Anlagen deutlich erschweren und das Ausbauziel von zehn Terawattstunden bis 2030 gefährden.“ Bereits ohne die 1000-Meter-Regelung sei der Zubau zu gering, erklärt die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland.

CDU-Landtagsfraktion fordert Vertragstreue von Grünen

Dagegen erhält Schmidt aus der CDU-Landtagsfraktion „uneingeschränkte“ Unterstützung. „Wir haben eine klare Vereinbarung im Koalitionsvertrag, der von allen drei Partnern zugestimmt wurde“, macht Ronny Wähner, der regionalpolitische Sprecher, klar und verlangt von den Grünen: „Die nun vom Koalitionspartner vorgetragenen Änderungswünsche entsprechen nicht den getroffenen Vereinbarungen. Wir fordern Vertragstreue und daher Zustimmung zum Gesetzentwurf.“ Ein Aufweichen der angedachten Regelung werde „nicht akzeptiert“. Im Übrigen gehe es, so Wähner, darum, „die Menschen besser als bisher vor schädlichen Einflüssen der Windkraft zu schützen“.

Demnächst neuer Vermittlungsversuch mit CDU und Grünen

Eine Einigung zwischen CDU und Grünen scheint gegenwärtig kaum möglich. Deshalb soll es demnächst einen weiteren Vermittlungsversuch auf höchster Regierungsebene geben. Der Zeitplan für das neue Baurecht ist sowieso nicht mehr zu schaffen: Einen Beschluss des Landtags wird es kaum noch in diesem Jahr geben können. Unterdessen orientieren sich die zuständigen vier regionalen Planungsverbände an dem aktuellen Mindestabstand – und dieser beträgt außerhalb von Ortschaften 750 Meter und innerorts 1000 Meter zur Wohnbebauung.

Von Andreas Debski