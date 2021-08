Koalitionsstreit in Sachsen: Wie viel Windkraft verträgt Sachsen?

Dresden

Es ist eine Szene, die sich kein Drehbuchautor besser hätte ausdenken können: In der Kabinettspressekonferenz treffen Anfang Juni die beiden Gegenpole der sächsischen Staatsregierung aufeinander. Zunächst referiert der eine, Klima- und Energieminister Wolfram Günther (Grüne), über das soeben mit einem Jahr Verspätung beschlossene Energie- und Klimaprogramm (EKP). Danach stellt der andere, Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU), die Gesetzesnovelle zur Sächsischen Bauordnung vor. Beide sitzen in vorgeblich trauter Einigkeit nebeneinander – doch die Differenzen könnten kaum größer sein.

Koalitionsvertrag sieht Verdoppelung der Erneuerbaren vor

Tatsächlich geht es um die Fragen, wie viel Windkraft das Land verträgt – und wie Sachsen in Zukunft seinen Strombedarf aufbringen will. Im Koalitionsvertrag haben CDU, Grüne und SPD im Jahr 2019 die Leitplanken formuliert. So sollen „die planerischen und rechtlichen Voraussetzungen“ geschaffen werden, dass der Freistaat nach dem Ende der Braunkohlenutzung seinen Strombedarf „vollständig aus erneuerbaren Energien decken“ kann. Als entscheidende Wegmarke wird die Verdoppelung der grünen Energie bis 2024 sowie eben jenes EKP festgehalten.

Stillstand beim Ausbau der Windkraft

Doch schon beim EKP, das selbst in Koalitionskreisen als „extrem ambitioniert“ beschrieben wird, hat es monatelang geklemmt. Letztlich mussten in diesem Jahr die Staatskanzlei und schließlich der Koalitionsausschuss eingreifen, um die höchst unterschiedlichen Vorstellungen in das Kompendium einfließen zu lassen. Zugleich herrscht beim Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere bei der Windkraft, nahezu Stillstand. „Den Einstieg in den deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien schaffen wir auf der Basis der heute bereits ausgewiesenen Flächen. Der Koalitionsvertrag und das EKP gehen aber aus guten Gründen darüber hinaus“, pocht der Klima- und Energieminister auf die Umsetzung.

In Sachsen wird Strombedarf erheblich steigen

Denn mittelfristig geht es längst nicht nur um die vereinbarten Ausbauziele: In Sachsen wird der Strombedarf bis zum Jahr 2030 erheblich steigen, sagen Studien voraus. Während der aktuelle Verbrauch 25 Terawattstunden pro Jahr beträgt und die erneuerbaren Energien davon knapp ein Viertel ausmachen, wird nach 2030 von mindestens 30 Terawattstunden ausgegangen. Demnach resultiert die Steigerung unter anderem aus der wachsenden E-Mobilität. Gleichzeitig soll der Anteil der erneuerbaren Energien in Sachsen auf 65 Prozent zunehmen, bis spätestens 2045 heißt das Ziel Klimaneutralität. Sprich, dann soll die Energie zu hundert Prozent grün sein.

Energiewende hängt an seidenem Faden

Doch die Energiewende, deren Einstieg im Koalitionsvertrag beschlossen wurde, hängt an einem seidenen Faden: Die internen Auseinandersetzungen in der Staatsregierung kulminieren nach dem mühsam erreichten EKP-Kompromiss aktuell in der erwähnten Bauordnungsnovelle. Der Regionalminister rechnet schon demnächst mit dem neuen Gesetz. Spätestens im ersten Quartal 2022 sei man durch, ist sich Schmidt sicher: „Aber das Ziel ist, es noch vor Weihnachten zu schaffen.“ Dagegen verlangt Günther, der auch stellvertretender Ministerpräsident ist: „Die Novelle der sächsischen Bauordnung muss den Ausbau der Erneuerbaren ermöglichen – so wie im EKP beschlossen.“

Streit dreht sich um Mindestabstand von Wohnungen

Der mittlerweile erbittert geführte Streit dreht sich um eine entscheidende Passage in dem Gesetzentwurf aus dem Hause Schmidt: Diese sieht für den Bau von Windrädern einen Mindestabstand von 1000 Metern zu Wohngebäuden vor – so wie es ebenfalls im Koalitionsvertrag von 2019 festgeschrieben worden war. Doch die Novelle definiert eine Wohnbebauung im Außenbereich nun mit „mehr als drei Wohneinheiten“. Damit grätscht Schmidt seinem grünen Kabinettskollegen unverhohlen in die Parade. Letztlich hieße die Konsequenz: Es wäre so gut wie unmöglich, in Sachsen noch irgendwo ein neues Windrad aufzustellen.

Neues Gesetz soll auch Kleinstsiedlungen schützen

Der Regionalminister spricht von einem Kompromiss zwischen dem Schutz der Anwohner „vor schädlichen oder belästigenden Auswirkungen von Windenergieanlagen“ und dem Ausbau der Windkraft. Dabei geht es ihm nicht nur um Gebäudegruppen – also die klassischen Splittersiedlungen –, sondern auch um allein stehende Wohngebäude. So wird ein Mehrfamilienhaus, in dem beispielsweise auch Ferienwohnungen sein könnten, vier Einfamilienhäusern gleichgestellt. Günther kontert: „Es geht nicht allein um klimapolitische, sondern auch um industriepolitische Ziele – Sachsen will und muss Energieland bleiben. Die Wirtschaft ist hier viel weiter als Teile der Politik.“ Das letzte Wort dürfte längst noch nicht gesprochen sein.

Aktuell gilt ein Mindestabstand von 750 Meter

Bis die Novelle beschlossen sein wird, orientieren sich die zuständigen vier regionalen Planungsverbände beim Neubau von Windenergieanlagen an einem Mindestabstand von 750 Meter zu sämtlicher Wohnbebauung. Wo Flächen für Anlagen geplant werden, entscheiden die vier Verbände individuell. Derzeit laufen die Ausweisungen von potenziellen Windkraft-Flächen, die laut Günther deutlich mehr werden müssten. Auf bestehende Windparks und laufende Genehmigungsverfahren hat das keine Auswirkungen.

Günther: Früher wurden ganze Dörfer weggebaggert

CDU-Fraktionsvize Georg-Ludwig von Breitenbuch macht allerdings schon jetzt klar: Da die neuen Windräder deutlich größer als die bisher in Sachsen errichteten Anlagen seien, müssten die Bürger auch stärker vor Lärm und Schattenwurf geschützt werden. Dagegen steht für den Klima- und Energieminister fest: „Es geht um nationale Energiepolitik und Versorgungssicherheit. Dafür hat man in der Vergangenheit ganze Dörfer abgebaggert. Heute sprechen wir über die Errichtung von Windrädern auf eng definierten Flächen.“

Neues Baurecht soll im Herbst im Landtag behandelt werden

Damit droht im Landtag, bei den Anhörungen und schließlich der Abstimmung zum neuen Bauordnungsgesetz, die Fortsetzung dieses Gefechts. Und das nicht allein, weil sich die Gegenpole trotz des einstimmig im Kabinett beschlossenem EKP bislang nicht angenähert haben. Daneben hat die Linke zuletzt ein eigenes Klimaschutzgesetz vorgelegt, während die AfD die Rückkehr zur Atomkraft fordert. Es könnte also ein entscheidender Herbst für Sachsen werden.

Von Andreas Debski