Klarer kann die Ansage nicht sein: Im Dezember dürfe es keine weitere Verlängerung des Abschiebestopps nach Syrien geben – der Freistaat werde deshalb „nicht zustimmen“, macht Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) am Mittwoch Landtag klar.

In der Debatte, die die AfD initiiert hat, geht es eigentlich um die tödliche Messerattacke vom 4. Oktober in Dresden. Als mutmaßlicher Mörder gilt der als islamistischer Gefährder eingestufte Abdullah H. (20), dessen Ausweisung aufgrund des Abschiebestopps nicht erfolgen konnte. „Der Freistaat setzt sich seit 2018 für die Abschiebung von Gefährdern und Straftätern ein“, erklärt Wöller – doch dies sei immer wieder gescheitert. Weil aber der Schutz der eigenen Bevölkerung nicht dem Schutz von Schwerkriminellen geopfert werden dürfe, so der Innenminister, werde es diesmal „keinen Automatismus für eine Verlängerung des Abschiebestopps“ geben.

Belastungsprobe für sächsische Koalition

Sollte Wöller bei seiner Linie bleiben, steuert das sächsische Regierungsbündnis aus CDU, Grünen und SPD auf eine ernste Belastungsprobe zu. Aus Koalitionskreisen heißt es schon jetzt, dass dem Innenminister keine derartigen Alleingänge zugestanden würden. Sprich, gerade bei solchen sensiblen Entscheidungen müsse das Kabinett eingebunden werden – und in dem sitzen auch jeweils zwei Minister der Grünen und der SPD, die sich für eine Verlängerung des Abschiebestopps aus humanitären Gründen aussprechen. Man werde „das natürlich in den entsprechenden Gremien der Koalition thematisieren“, heißt es schon vorab von den Grünen. Dagegen erhält Wöller die Unterstützung aus der CDU-Landtagsfraktion: „Ich gehe davon aus, dass der generelle Abschiebestopp im Dezember nicht verlängert wird“, sagt Innenpolitiker Rico Anton.

Grüne sehen Versäumnisse beim Innenminister

Damit prallen innerhalb des sächsischen Regierungslagers zwei Welten aufeinander. Während der Landtagsdebatte macht der Grünen-Innenpolitiker Valentin Lippmann unmissverständlich klar: „Mit uns ist eine Aufhebung des Abschiebestopps nicht zu machen.“ Er könne die Einschätzung von Wöller nicht nachvollziehen, wonach große Teile Syriens befriedet sein sollen – in dem Land „war und ist Bürgerkrieg“. Die sächsische Grünen-Vorsitzende Christin Furtenbacher greift Wöller direkt an: „Der Innenminister sollte davon absehen, mit unmenschlichen Abschiebereflexen von seinen eigenen Versäumnissen bei der Terrorismusbekämpfung abzulenken. Zuvorderst ist es seine Aufgabe, Sicherheitsbehörden zu befähigen, effektive Sicherheitskonzepte umzusetzen.“

SPD wirft Wöller „Scheindebatte“ vor

Die SPD will sich ebenfalls nicht auf Wöllers Linie einlassen. „Das ist eine Scheindebatte, ein gefährliches Geplänkel“, kritisiert Innenexperte Albrecht Pallas gegenüber der LVZ. So lange Syrien vom Auswärtigen Amt als unsicher eingestuft werde, „darf nicht abgeschoben werden“, verweist Pallas auf eindeutige Regelungen. In einem Lagebild hieß es zuletzt, dass „in allen Provinzen Syriens einschließlich der Hauptstadt Damaskus“ Lebensgefahr herrsche. Die Innenministerkonferenz könne im Dezember maximal den Rhythmus der Einschätzungen verkürzen, so der SPD-Innenpolitiker.

AfD fordert Internierungslager

Zu Beginn der Landtagsdebatte hatten die Abgeordneten der Opfer islamistischen Terrors gedacht. Die AfD verlangt in diesem Zusammenhang konsequentere Maßnahmen. Fraktionsvize Sebastian Wippel fordert: Das Land brauche die Abschiebungen, genauso müsse die Abschiebehaft durchgesetzt werden – zusätzlich müsse es auch die Möglichkeit von Internierungen geben, wenn die Kontakte von Islamisten nicht anders zu unterbinden seien. Um mögliche Extremisten voneinander fern zu halten, könne es außerdem Wohnsitzauflagen geben, um diese nicht in die Großstädte zu lassen, sondern in ländlichen Regionen festzuhalten, fügt Wippel hinzu.

