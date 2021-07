Dresden

Die Laune bei manchem sächsischen Politiker mit CDU-, SPD- oder Grünen-Parteibuch ist alle drei Monate an einem Tiefpunkt: Immer dann, wenn der Terminplan die nächste Sitzung des Koalitionsausschusses ankündigt. Die drei Parteien sollen in kleiner Runde grundsätzliche Fragen diskutieren – so haben sie es im Koalitionsvertrag bestimmt. Doch schon Wochen vor dem nächsten Treffen müssen die drei Partner stets klären, was es denn zu klären geben könnte. Telefonat um Telefonat wird im Vorfeld geführt. Der Ertrag ist gering.

Streitthemen gibt es genügend. Allerdings bezweifeln mittlerweile alle Seiten, dass es Sinn hat, diese in einer mindestens 18 Personen starken Runde abräumen zu wollen. Bevor in der vergangenen Woche beim Treffen am Dresdner Flughafen das erste Wort fiel, war zum Beispiel klar, dass es bei der diffizilen Asylpolitik keine Übereinkunft geben würde. Hinterher wurde dennoch pflichtschuldig als Erfolg gefeiert, dass man noch einmal über alles geredet hat.

Die kleinen Bosheiten werden giftiger

Nicht einmal zwei Jahre nach ihrem Start sind Schwarze, Grüne und Rote nicht mehr ernüchtert, sie sind schlicht genervt voneinander. Die kleinen Bosheiten, die bei Gelegenheit über die anderen gestreut werden, werden immer giftiger. Die CDU?! Agiere in vielen Fragen schlicht „irrational“! Die SPD?! Sei im „Panikmodus“! Die Grünen?! Eine kühl kalkulierende „Machtmaschine“, die allein den eigenen Vorteil im Blick habe. „Diese Koalition ist wie ein Läufer, der einen Marathon begonnen hat, sich aber nach zehn Kilometern schon erschöpft in die Büsche schlagen muss“, sagt eine schwarz-grün-rote Spitzenkraft.

Die Stimmung im Bündnis war von Anfang an nie die beste. Bereits auf der Zielgeraden der Koalitionsverhandlungen im November 2019 wähnten sich die Grünen von CDU und SPD übervorteilt, als die Ministerien aufgeteilt werden sollten. Die Vorstellung des Koalitionsvertrags musste um zwei Tage verschoben werden, da eine Nachtsitzung keinen Erfolg brachte.

Die Coronakrise hat die Spannungen verschärft

In den ersten Wochen der Regierung war die SPD schließlich empört darüber, dass die Grünen sie bei fast jeder Auseinandersetzung daran erinnerte, wer um 0,9 Prozentpunkte besser bei der Wahl abgeschnitten hatte: die Grünen nämlich. Die CDU schimpfte, dass die kleineren Partner nur ihre Themen durchbringen wollten – anstatt in Ruhe zu regieren. Die Grünen teilten ihre Überraschung mit, wie vermeintlich ambitionslos die anderen waren.

Im Grunde hat sich an dieser Grundsituation nichts geändert. Anderthalb Jahre Coronakrise und die neue angespannte Haushaltslage haben die Spannungen allerdings verschärft: Das Geld ist knapp und die Probleme groß. Derzeit wird erbarmungslos aufgerechnet, wer sich mit welchem Anliegen durchsetzt. Auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu kommen, wird schwieriger.

Gendersprache im Kabinett

Bei der Vorbereitungen der letzten beiden Plenartage vor der Sommerpause musste sich Schwarz-Grün-Rot anstrengen, um überhaupt gemeinsame Anträge im Landtag präsentieren zu können. Die CDU hatte alle Wünsche von Grünen und SPD ausdrücklich unter einen Finanzierungsvorbehalt stellen wollen, was die anderen nicht akzeptierten. Im Gegenzug lehnten sie „schwarze“ Projekte ab. Als Kompromiss präsentiert die Koalition nun unter anderem einen Antrag, mit dem die Gewalt in Weißrussland verurteilt werden soll: Weltpolitik als Feigenblatt. Dabei halten sich die drei Fraktionen zugute, dass sie miteinander ein Auskommen finden. Im Gegensatz zur anderen Elbseite – dem Regierungsviertel –, wo die Lage angespannter sei.

Erst am Dienstag hat es einen Moment während der Kabinettssitzung gegeben, der die atmosphärischen Spannungen bestens symbolisiert. Der grüne Staatssekretär des Justizministeriums soll laut Ohrenzeugen in einer Wortmeldung von „Richter*innen“ gesprochen haben, was dem Ministerpräsident von der CDU gar nicht gefiel: Michael Kretschmer sah sich bemüßigt, deutlich darauf hinzuweisen, dass man im Kabinett lediglich die weibliche und männliche Form verwende.

Ministerpräsident sieht kein böses Blut

Die Koalition gehe auf dem Zahnfleisch, lautet eine schwarz-grün-rote Selbstdiagnose in diesen Tagen. Davon will der Regierungschef allerdings nichts wissen. Er versteht die kleineren und größeren Nickligkeiten als Ausdruck gelebter Demokratie: „Profilierung ist wichtig und notwendig in einer Koalition. Jeder Minister möchte seine Arbeit bestmöglich machen“, sagt Kretschmer auf Anfrage. „Es ist aber nicht so, dass es böses Blut in dieser Koalition gibt. Natürlich wird es manchmal laut, aber das Kabinett arbeitet gut zusammen. Wir können alle noch einen Kaffee zusammen trinken gehen.“

Im Regierungslager wird trotzdem darüber spekuliert, wie die Koalition aus der Dauerkrise kommen kann. Seit Wochen, nein, seit Monaten wird in Dresden gemutmaßt, nach den Bundestagswahlen am 26. September werde es eine Kabinettsumbildung geben. Die Liste der Minister, die dringend ausgetauscht werden müssten, wird immer länger – die für wahrscheinlich gehaltenen künftigen Konstellationen immer wilder. Auch weil bei der SPD durch Martin Duligs angekündigten Rückzug von der Parteispitze viel in Bewegung ist. Und die CDU nicht hundertprozentig sicher wirkt, bei der Bundestagswahl stärkste Kraft in Sachsen zu werden.

Kretschmer: „Keine Kabinettsumbildung“

Realistisch sind Veränderungen in der Regierung anscheinend nicht. „Es wird keine Kabinettsumbildung geben“, stellt Kretschmer klar. Ein Hintertürchen lässt er sich mit diesem Satz nicht offen. Allerdings bestimmen SPD und Grüne selbst über ihr Personal.

Fürs Erste muss also die Sommerpause den Koalitionsfrieden retten. Noch einmal Landtagssitzung – und dann ab in den Urlaub. Weg von dem erbarmungslosen Miteinander, den ergebnislosen Runden und dem Stimmungstief. Die Probleme sind danach vermutlich nicht gelöst, aber die Diskutanten wahrscheinlich ein bisschen entspannter.

Oder um beim Bild der schwarz-grün-roten Spitzenkraft zu bleiben: Die Koalition setzt nach den Ferien nach einer Pause bei Kilometer zehn wieder den Marathon fort. Ob und wie der Läufer aber ans Ziel kommt, das kann er derzeit vermutlich selbst am wenigsten sagen.

Von Kai Kollenberg