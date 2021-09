Leipzig

Die Löhne im Osten hinken immer noch kräftig hinterher. Das geht aus einer Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes im Auftrag der Linkspartei hervor. Anhand der Werte des Jahres 2018 wurden die Bruttolöhne der Bundesländer verglichen. Danach verdiente etwa jeder Fünfte im Osten weniger als 10 Euro pro Stunde brutto. In Sachsen waren es 18,15 Prozent, in Thüringen noch 16,18 Prozent. In Sachsen-Anhalt am Ende der Skala sogar 20,08 Prozent. Auf der anderen Seite: Baden-Württemberg mit lediglich 8,31 Prozent. Deutschlandweit lag der Schnitt bei 11,52 Prozent.

Bestverdiener in Hamburg

Ein ähnliches Bild ergab sich bei den Besserverdienenden. 20 und mehr Euro pro Stunde brutto verdiente in Hamburg fast die Hälfte der Beschäftigten (45,5 Prozent), in Sachsen waren es noch rund 23 Prozent, in Thüringen 21,1 Prozent. Mecklenburg-Vorpommern lag sogar knapp unterhalb 20 Prozent-Marke. Im Durchschnitt der Bundesrepublik war es mit 35,1 Prozent noch mehr als ein Drittel.

Lesen Sie auch Sächsische Arbeitnehmer verdienen 945 Euro weniger als West-Kollegen

Linkspartei-Fraktionschef Dietmar Bartsch kommentierte gegenüber der LVZ: „Wenn in Sachsen drei Viertel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter 20 Euro in der Stunde und 44 Prozent weniger als 13 Euro verdienen, dann haben wir ein erhebliches Defizit an Leistungsgerechtigkeit.“ Die wahren Leistungsträger im Land – die Altenpflegerin, der Paketbote, die Kassiererin, der Polizist – seien unterbezahlt.

„Probleme für Sozialkassen“

Niedrige Löhne würden aber nicht nur für die Einzelnen zum Problem, sondern auch teuer für Sozial- und Steuerkassen und damit zum Ballast für die sozialen Sicherungssysteme. Bartsch: „Wir brauchen deutlich höhere Löhne in Sachsen und in Deutschland insgesamt, wenn genug Geld für Renten und Gesundheit da sein soll.“

Von Roland Herold