Leipzig

Der 20. September 2019 war ein historischer Tag. In Leipzig demonstrierten über 25 000 Menschen mehrerer Generationen für konkrete Maßnahmen in der Klimapolitik von Kommunen, Ländern und der Bundesregierung. Ein Jahr und eine Corona-Krise später und der Fokus vieler Politiker*innen liegt vor allem darauf, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.

Die große Mehrheit hat sich in private Räume zurückgezogen (was zur Eindämmung der Infektionszahlen notwendig ist) und setzt auf Individualverkehr. Ein neues, noch nicht überschaubares Problem für die Umwelt wird akut: wohin mit den Millionen Einwegmasken und Handschuhen, die uns vor dem Virus schützen, aber danach?

Die Klimakrise ist aus dem Blickfeld geraten, ja unter dem „Dach“ der Corona-Gegner haben sich mittlerweile viele getroffen, die sie mehr denn je leugnen. Sie macht aber keine „Pause“, bis es einen Impfstoff oder eine effektive Behandlungsmethode gegen Covid-19 gibt.

Denn 2020 war auch das Jahr riesiger Waldbrände in Australien und den USA, der weiteren Abholzung des Amazonas-Regenwaldes und dem Kohleausstiegsgesetz der Bundesregierung. Damit wird das Jahr 2038 als Endpunkt der Kohleverstromung festgelegt. Ein erneuter Beleg, dass das Pariser Klimaabkommen in unserem Land nicht konsequent genug durchgesetzt wird.

Ziele betreffen alle Menschen

Auch in Leipzig ist Fridays For Future seit zwei Jahren aktiv. Aber nach wie vor hat sich in Politik und Wirtschaft nicht viel getan. Durch die Corona-Krise ist dieser Effekt nur verstärkt worden. Dies frustriert nicht nur mich, sondern auch viele andere Aktivist*innen. Wir hatten es zwar geschafft, innerhalb kürzester Zeit Tausende Menschen zu mobilisieren und so Druck auf Akteur*innen in Deutschlands Politiklandschaft auszuüben.

Aber wie überall da, wo es darauf ankommt durch Aktionen Veränderungen zu erwirken, war es auch bei uns. Im Dauersprint haben wir kaum auf persönliche Überforderung, interne Konflikte oder Arbeitsteilung geachtet. Oft mit schweren Folgen: Stress, Frustration oder die Doppelbelastung durch Schule und Engagement führte zu Burnout, Depressionen oder anderen psychischen Krankheiten. Besonders bei Jugendlichen steigt die Anzahl stressbedingter Krankheiten. Laut einer Studie der Kaufmännischen Krankenkasse sind rund 12 Prozent der Jugendlichen in Deutschland davon betroffen. Mit weitreichenden Auswirkungen: diese Menschen fehlen uns, große organisatorische Lücken entstehen, letztlich lastet die Arbeit auf den Schultern weniger.

Aus diesem Teufelskreis müssen wir herauskommen, um weiter für unsere Ziele eintreten zu können. Das bedeutet sich Klarheit darüber zu verschaffen, dass dies nicht mit einem kurzen Sprint erreichbar ist, sondern nur mit einem Marathon, der länger sein wird, als die bekannten 42 Kilometer! Und es bedeutet auch, neue Mitstreiter*innen zu finden, um wieder mehr als bisher in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Denn unsere Ziele betreffen objektiv die Interessen aller Menschen!

FFF will sich weiter öffnen

Wir benötigen ein Konzept, das es ermöglicht, sich längerfristig ohne Ausbrennen, ohne starke Stressbelastung politisch zu engagieren. Das bedeutet, sich zunächst darüber klar zu werden: „Warum möchte ich mich politisch engagieren?“ oder auch „Welche Veränderung will ich mithelfen zu erreichen?“ und „Auf welchen Wegen ist das möglich?“ Dann wird es auch gelingen, die Balance zwischen Engagement und Auszeit und gemeinsame Lösungen zu finden, mit schwierigen Situationen besser umzugehen.

Unter dem Stichwort „Awareness“ – auf Deutsch „Bewusstsein“ – haben wir in den letzten Wochen viele Diskussionen geführt und meinen, Ansätze für nachhaltiges politisches Engagement gefunden zu haben. „Fridays For Future“ will sich weiter öffnen: auf Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit weniger Bildungschancen oder Behinderungen zugehen, sie für uns gewinnen. Wir möchten Wissenshierarchien innerhalb unserer Gruppe abbauen und auf mehr Arbeitsteilung in verschiedenen Bereichen setzen. Aspekte, die beim „Sprint“ von Aktion zu Aktion oft auf der Strecke geblieben sind.

Manches hat sich in den letzten Wochen getan, in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Jeden Freitag haben wir uns zunächst analog und seit November online über Herausforderungen ausgetauscht, diskutiert und gemeinsam nach Lösungen gesucht und auch gefunden, unseren „Klimaaktivismus“ nachhaltiger zu gestalten. Dabei sind wir bemüht, so viele Perspektiven wie möglich basisdemokratisch einzubeziehen – und sind deswegen offen für alle, die ihre Ideen vorstellen möchten; arbeiten aber auch mit anderen Gruppen (z.B. den Psychologists For Future) eng zusammen.

Klimagerechte Welt als Ziel

Eins ist klar: Der Weg zu einer klimagerechten Welt ist noch weit. Ein Restbudget von 4,2 Gigatonnen CO2 zur Einhaltung des 1,5-Grad-Celsius-Ziels kann nur erreicht werden, wenn Deutschland bis 2035 CO2-neutral wird. Dies zu erreichen wäre aus ökonomischer und technischer, ja auch aus sozialer Sicht ein Kraftakt, aber es ist möglich.

Dazu müssen aber die jetzt verantwortlichen Politiker*innen so handeln, als ginge es um ihre eigene Zukunft. Aber sie können sicher sein: Wir sind bereit für den Marathon. Wir bleiben nachhaltig dabei, sie an diese Verantwortung zu erinnern. Denn wir sind hier. Wir sind laut. Weil wir uns nicht die Zukunft klauen lassen.

*Unsere Autorin Anne-Sophie Scholz hat ihr Abitur im Juli 2020 abgeschlossen und engagiert sich derzeit bei der Tafel Leipzig und bei Fridays For Future, bis sie ihr weltwärts-Programm in Argentinien antreten kann.

