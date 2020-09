Dresden

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) hält wenig von einer Einschränkung von Familien- und anderen Feiern wegen der bundesweit wieder steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen. Sie verwies dabei auf die vergleichsweise geringen Neuinfektionen im Freistaat. „Ich bin ein großer Verfechter der Regionalisierung. Wenn wir aber Maßnahmen einleiten, die nicht kompatibel sind mit dem tatsächlichen Ausbruchsgeschehen, dann sinkt ihre Akzeptanz in der Bevölkerung“, warnte die Ministerin am Dienstag in Dresden.

Nur wenn klar sei, dass der eigene Landkreis betroffen ist, könne über Einschränkungen nachgedacht werden. „Das ist der Weg, den wir gehen.“ Köpping kündigte an, dass der jeweilige Stand des Landkreises auf der Internetseite des Sozialministeriums künftig auch in den Farben der Ampel dargestellt werden soll. Man habe in allen Bundesländern bereits grundlegende Zahlen von Neuinfektionen, bei denen bestimmte Maßnahmen in Kraft treten. „Ich sehe deshalb keinen Anlass, nachzuschärfen“,

Anzeige

Der Bund hatte angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen für Feiern in privaten Räumen eine Obergrenze von 25 Personen vorgeschlagen. In öffentlichen Räumen soll die Obergrenze bei 50 Teilnehmern liegen.

Auch Kretschmer gegen schärfere Regen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hatte sich am Dienstag ebenfalls gegen verschärfte Corona-Regeln für Sachsen ausgesprochen. „Im Umgang mit Corona brauchen wir keine zusätzliche Verunsicherung. Wir brauchen Zuversicht und Umsicht“, twitterte der Regierungschef. Man wisse, wie die Krankheit übertragen werde. „Wenn wir uns an bestehende Abstands- und Hygieneregeln halten, kommen wir gut durch die nächsten Monate.“

Die Diskussion komme aus anderen Bundesländern, wo man teils die Erkrankungen nicht mehr nachvollziehen könne, sagte Kretschmer dem Radiosender „ MDR Sachsen“. Daher müsse dort mit anderen Maßnahmen gearbeitet werden. „Es ist kein Thema, was den Freistaat Sachsen betrifft. Deswegen wird es hier diese Verschärfungen auch nicht geben.“

Sollte es in einer Region einen Ausbruch geben, seien punktuelle Maßnahmen nicht ausgeschlossen. Sachsen setze dabei aber vor allem auf die Eigenverantwortung der Menschen - vor Ort und in den Behörden, betonte Kretschmer im MDR.

Von Roland Herold