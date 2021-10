Klausurtagung nach Bundestagspleite: Linke leckt in Leipzig ihre Wunden

Leipzig

Das Wundenlecken bei der Bundestagsfraktion der Linken hält an. Nachdem zu Wochenbeginn Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch erneut und mit 77 Prozent der Stimmen zur Doppelspitze gewählt wurden, ist die Partei am Mittwoch und Donnerstag in Leipzig in Klausur gegangen – unter anderem, um nach einer Generalaussprache die Neuaufteilung der Strukturen zu besprechen. Dass der Tagungsort ausgerechnet im Wahlkreis Leipzig II lag, sei „nicht ganz ohne Grund“ geschehen, sagte Mohamed Ali. „Weil ja unser Sören Pellmann hier in Leipzig das uns sehr rettende dritte Direktmandat gewonnen hat.“

„Hitzige und kontroverse Debatten“

Dadurch gelang der Partei, die zuvor sogar die Fünf-Prozent-Hürde gerissen hatte, doch noch der erneute Einzug in den Deutschen Bundestag. „Die Debatten waren natürlich hitzig und kontrovers“, beschreibt eine sichtlich gezeichnete Fraktionschefin das Geschehen. Aber am Ende habe man eine gute gemeinsame Lösung gefunden, da es ja künftig mit reduziertem Personal und rasch ohne Atempause weitergehen muss.

Zum neuen Fraktionsvorstand gehören neben Bartsch, Mohamed Ali und dem Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer Jan Korte künftig auch Gesine Lötzsch (Haushalt, Wirtschaft, Finanzen, Umwelt, Transformation), Susanne Ferschl (Arbeit, Soziales), Heidi Reichinneck (Frauenpolitik), Nicole Gohlke (Inneres, Bildung) und Ali Al Dailami (Internationale Politik). Diese Struktur soll im Januar noch einmal überprüft werden, wenn klar ist, wie sich die neue rot-grün-gelbe Bundesregierung aufstellen wird.

„Kein Liveticker mehr aus der Sitzung“

Co-Vorsitzender Dietmar Bartzsch freut sich bereits, „wenn es keinen Liveticker mehr gibt aus der Fraktionssitzung“. Und Inhalte durchgestochen werden, die zunächst nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. So zuletzt geschehen bei einem Positionspapier, über das am Mittwoch intern beraten werden sollte. Dass die Linke künftig hinter CDU und AfD die kleinste Opposition im Deutschen Bundestag sein wird, hält Bartsch indes für keinen Nachteil.

Gleichzeitig räumt er aber ein, dass man ein anderes Verhältnis zur neuen Koalition im Vergleich zur Vorgängerkoalition haben werde. Im neuen Corona-Papier beispielsweise sei „eine ganz Menge Sinnvolles“ drin. Allerdings hätten Grüne und FDP ihre frühere Forderung, das Parlament frühzeitig zu beteiligen, offenbar vergessen. Hier wolle man ansetzen.

Am Markenkern wird nicht gerüttelt

Keine Debatte hingegen soll es um den Markenkern der Partei, die soziale Gerechtigkeit und die Wahrnehmung ostdeutscher Interessen geben, sagt Bartsch. So sei das Thema Digitalisierung beispielsweise ein zutiefst soziales. Er hält es vielmehr für problematisch, dass dieser Markenkern bei der Bundestagswahl für viele Wählerinnen und Wähler nicht mehr erkennbar gewesen sei. Man sei es aber 2,3 Millionen Stimmberechtigten schuldig und werde nun hart daran arbeiten, dass es wieder mehr würden.

Die Diskussion in Leipzig reiht sich ein in eine ganze Reihe von Gesprächsrunden plus externer Expertise, die die Parteivorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler angekündigt hatten. Bei der Bundestagswahl hatte die Linke ihr Wahlergebnis von 2017 fast halbiert – die Partei war von 9,2 auf 4,9 Prozent abgesagt. Von einst 69 Sitzen im Bundestag sind ihr lediglich 39 geblieben.

Von Roland Herold