Klassisch ausgekontert: Wie Sachsens Generalstaatsanwalt die Justizministerin matt setzt

Stellen Sie sich vor, Ihnen wird das Portemonnaie gemopst. Ein bisschen Bargeld drin, Personalausweis, EC- und Kreditkarte weg. Gesamtschaden: keine 50 Euro. Ginge es nach Katja Meier, der grünen Justizministerin, würde der Täter straffrei ausgehen: Sie will so genannte Bagatelldelikte nicht mehr verfolgen.

Aber zum Glück geht es nicht nach Meier, die Justiz ist unabhängig. Wie unabhängig, hat der in Juristenkreisen milde belächelten Nicht-Juristin jetzt Sachsens Generalstaatsanwalt Hans Strobel gezeigt. Der hatte 2019 eine Rundverfügung erlassen, nach der kleinere Diebstähle, harmlose Schlägereien, Schwarzfahren, Graffiti-Schmierereien und ähnliche Delikte verfolgt werden müssen. Meier indes ist erklärte Gegnerin dieser von ihr offenbar nicht als gerecht, sondern als hart empfundenen Gangart. Und so setzte sie Strobels Rundverfügung zum 30. Juni außer Kraft.

Minister gehen, Beamte stehen

Strobel hingegen düpierte seine Ministerin und erließ postwendend zum 1. Juli neue Richtlinien für die Staatsanwaltschaften, die der alten Verfügung weitgehend entsprechend. Klassisch ausgekontert, würde man beim Fußball sagen. Oder wie es ein geflügeltes Wort beschreibt: Minister gehen, Beamte stehen. Den Topjuristen im Freistaat ist es nämlich ziemlich schnuppe, wer unter ihnen Minister ist, vor allem, wenn es sich wie bei Meier um jemanden handelt, der nicht ansatzweise die juristische Kompetenz hat, mit seinen Untergebenen auf Augenhöhe zu reden.

In Strobels Fall gilt der oben zitierte Spruch allerdings nicht. Der Generalstaatsanwalt muss gehen und zwar in den Ruhestand, im kommenden Jahr. Das könnte Meier mit Hoffnung erfüllen, die sich in ih­rem Ministerium allein dadurch unbeliebt gemacht hat, dass sie zahlreichen Grünschnäbeln (suboptimal qualifizierte Parteifreunde) Pöstchen in ihrem Haus verschafft hat. Was andere Kabinettskolleginnen (Köpping) ebenso unverfroren tun. Dumm nur, dass man einen Generalstaatsanwalt nicht einfach so nach eigenem Gusto ernennen kann. Für den Job muss man schon qualifiziert sein.

Von Dirk Birgel