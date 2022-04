Dresden

Der ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier (60) hat eine Klage gegen den Freistaat Sachsen eingereicht. Maier will erwirken, dass das Landesamt für Verfassungsschutz ihn nicht mehr als Rechtsextremisten bezeichnen darf. Hintergrund ist, dass das sächsische Dienstgericht ihm Ende März untersagt hatte, als Richter zu arbeiten. Nun will der momentan suspendierte Jurist mit seiner Klage auch eine Rückkehr ins Richteramt erreichen.

Dienstgericht: Herausgehobenes Mitglied einer verfassungsfeindlichen Bestrebung

Das Dienstgericht hebt in seinem 16-seitigen Beschluss, der der LVZ vorliegt, mehrfach auf die Einschätzungen des Landesamtes für Verfassungsschutz ab. Zudem werden unter anderem Meinungsäußerungen in sozialen Netzwerken angeführt. Demnach biete Maier als früherer Obmann des als rechtsextremistisch eingestuften „Flügels“ innerhalb der AfD „keine Gewähr mehr dafür, sich jederzeit aktiv für die freiheitliche demokratische Grundordnung einzusetzen“.

Vielmehr bestehe der Eindruck, „dass er diese ablehne und sie als herausgehobenes Mitglied einer verfassungsfeindlichen Bestrebung aktiv bekämpfe“, heißt es in dem Gerichtsbeschluss weiter.Die Einstufung als Rechtsextremist führe dazu, dass die Allgemeinheit „kein Vertrauen mehr in jegliche richterliche Tätigkeit“ habe. Das Dienstgericht kommt deshalb zu dem Schluss: Die Versetzung in den Ruhestand sei zwingend geboten.

Sachsens Justizministerium will Maier ihn Ruhestand versetzen

Nachdem Maier den Wiedereinzug in den Bundestag im Herbst 2021 verpasst hatte, hatte er einen Antrag auf Rückkehr in den Dienst gestellt. Nach monatelangen Diskussionen war ihm eine Stelle am Amtsgericht Dippoldiswalde zugewiesen worden. Dort hatte Maier am 14. März seine Arbeit aufgenommen. Zeitgleich war ein Disziplinarverfahren gegen ihn eröffnet worden.

Das sächsische Justizministerium hatte bereits Mitte Februar beantragt, ihn in den Ruhestand zu versetzen. Das ist laut Deutschem Richtergesetz möglich, wenn an der Integrität, der Verfassungstreue und der Unabhängigkeit eines Richters gezweifelt wird. Ministerin Katja Meier (Grüne) sieht das auch durch die Debatte um Maiers politische Aussagen als „objektiv“ gegeben an. Die Entscheidung des Dienstgerichtes steht noch aus, bislang ist nur dem Eilantrag auf Untersagung der Amtsgeschäfte entsprochen worden.

Maier will sich zurück ins Richteramt klagen

Maier sieht sich zu Unrecht als Rechtsextremist bezeichnet. „Diese Einstufung beschädigt mich in meiner Berufsausübung“, sagt Maier der LVZ und nennt die Einschätzungen des Verfassungsschutzes „falsch“. Mit seiner Klage verspreche er sich auch eine Rückkehr ins Richteramt: „Das eine hängt natürlich mit dem anderen zusammen.“

Dagegen hatte Maier beim sächsischen AfD-Landesparteitag im Februar 2021 auf Nachfrage von Mitgliedern noch öffentlich erklärt: „Wer in diesen Zeiten nicht als Rechtsextremist bezeichnet wird, macht irgendwas verkehrt.“ Damals war es um die Listenplatzierung für die Bundestagswahl gegangen. Dabei war er auch auf seine Rolle als „Flügel“-Obmann und die Einstufung als Rechtsextremist angesprochen worden.

Richtungsweisendes Urteil des Verwaltungsgerichtes Köln

Das Verwaltungsgericht Köln hatte vor Kurzem entschieden, dass die AfD zwar ein rechtsextremer Verdachtsfall sei, der „Flügel“ aber nicht mehr pauschal als „gesichert rechtsextrem“ bezeichnet werden dürfe. Nach dem Eingang von Maiers Klage hat der sächsische Verfassungsschutz bereits einen Antrag auf Fristverlängerung eingereicht, um eine Stellungnahme anzufertigen. Der neue Verfassungsschutzbericht soll in wenigen Wochen veröffentlicht werden.

Von Andreas Debski