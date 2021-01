Dresden

In Sachsen sollen die Kitas und Schulen ab 1. Februar wieder öffnen – allerdings mit deutlichen Einschränkungen. Das sieht nach LVZ-Informationen der neue Corona-Fahrplan vor, den die sächsische Regierung am Dienstagabend beschließen will.

Sonderregelung für Abschlussklassen

Demnach soll es nur Ausnahmen für Abschlussklassen an Oberschulen, Gymnasien, Fachoberschulen und Beruflichen Gymnasien geben: Diese Jahrgänge können laut den aktuellen Plänen ab 18. Januar wieder in den Schulen unterrichtet werden. Dafür soll es strenge Hygieneauflagen geben. Über mögliche Prüfungsinhalte und etwaige Abstriche am Lernstoff soll in der nächsten Woche gesprochen werden. Das Kultusministerium erarbeitet zurzeit Themenbereiche, die als „nicht prüfungsrelevant“ eingestuft werden können.

Wechselunterricht ab 1. Februar geplant

Für alle anderen Schüler gilt: Bis zum 31. Januar erfolgt der Unterricht als „häusliche Lernzeit“ – der Stundenplan wird weiterhin über Aufgaben abgedeckt, die zu Hause abgearbeitet werden müssen. Ab 1. Februar soll es dann einen eingeschränkten Regelbetrieb an den weiterführenden Schulen geben: Ab der Klassenstufe 5 ist Wechselunterricht geplant. Das heißt, wie bereits im Frühjahr sollen Klassen halbiert und getrennt voneinander unterrichtet werden. Für die Grundschulen sind strikte Klassentrennungen vorgesehen, mit zugeteilten Lehrern und Räumen. Ähnliches soll für die Kitas gelten, die ebenfalls zum 1. Februar wieder öffnen sollen.

Streichung der Winterferien im Gespräch

Unklar ist bislang noch, was mit den Winterferien passieren soll, die zwischen 8. und 19. Februar geplant sind. Im Gespräch ist momentan, die Winterferien zu streichen und stattdessen den Beginn der Osterferien vom 5. April auf den 29. März vorzuziehen. Zudem hätten Schüler und Lehrer bereits längere Weihnachtsferien gehabt, heißt es. Somit könnten die Schüler nach dem Lockdown möglichst schnell wieder unterrichtet werden. Eine Entscheidung will das sächsische Kabinett am Dienstagabend beschließen.

Von Andreas Debski