Kippt Corona den sächsischen Arbeitsmarkt?

Dresden

Klaus-Peter Hansen, Chef der Landesarbeitsagentur, schlägt Alarm. Wenn Sachsen bis Ostern oder Pfingsten Corona in den Griff bekomme, sei zwar eine Arbeitslosenquote in der Nähe der fünf Prozent in Sicht und 2023 sogar darunter. „Wenn wir aber nicht aus der Pandemie herauskommen, verliert die Brandmauer Kurzarbeitergeld ihre Wirksamkeit“, warnte er am Dienstag in Dresden. Dann werde die Brandlast zu hoch. Viele Betriebe seien danach nicht mehr in der Lage, weiter zu wirtschaften. Aus Kurzarbeit werde Arbeitslosigkeit, prognostizierte der Arbeitsagentur-Chef.

„Impfen, Impfen, Impfen“

Und dann werde man auch über ganz andere Werte sprechen müssen, die vermutlich in der Nähe jener aus den Jahren 2009 und 2010 lägen. Damals betrug die Arbeitslosenquote in Sachsen 13,6 beziehungsweise 12,5 Prozent. „Deshalb hilft nur Impfen, Impfen, Impfen“, sagte Hansen. Er schränkte allerdings ein, dass es sich dabei nicht um wissenschaftliche Prognosen, sondern um praktische Erfahrung handele.

Zuletzt war die Kurzarbeiterregelung bis zum 31. März verlängert worden. Mittlerweile sei dieses Instrument von 80 000 der insgesamt 112 000 Unternehmen im Freistaat genutzt worden. Dabei hatten allein in den vergangenen drei Monaten 7000 Unternehmen im Freistaat neu Kurzarbeit für rund 70 000 Beschäftigte angezeigt.

Insgesamt hielt der sächsische Arbeitsmarkt der Krise im vergangenen Jahr sogar noch gut stand. Im Jahresdurchschnitt waren 124 700 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet und damit 3900 weniger als 2020. Das entspricht einer Quote von 5,9 Prozent – der zweitniedrigste Wert seit der Wende (2019: 5,5 Prozent). Im Jahr davor lag sie noch bei 6,1 Prozent. Diese Stabilität führt Hansen auch auf die sehr gute Nachfrage aus der Wirtschaft zurück. Gleichzeitig stieg die Beschäftigung um 0,7 Prozent, was 11 400 Berufstätigen entspricht.

Erzgebirgskreis vorn, Leipzig hinten

Dabei gibt es jedoch regional deutliche Unterschiede: Während der Erzgebirgskreis beispielsweise eine niedrige Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent vorweisen kann, sind es in Leipzig satte 7,3 Prozent. Und das, obwohl der Rückgang dort sogar am stärksten war. Wie lässt sich das erklären? „Mit der Demografie“, antwortete Hansen. Im Erzgebirgskreis mit seinem höheren Altersdurchschnitt schieden immer mehr Einwohnerinnen und Einwohner aus dem arbeitsfähigen Alter aus. Nach Leipzig dagegen zöge es immer mehr Jüngere.

Zulegen konnten der Immobilien- und technische Dienstleistungsbereich (plus 2400 Beschäftigte), das Verarbeitende Gewerbe (plus 2300), Verkehr und Lagerei (plus 2300) sowie das Gesundheitswesen (plus 2100). Rückläufig waren die Beschäftigtenzahlen am meisten in den Bereichen Erziehung und Unterricht (minus 1000), Gastgewerbe (minus 900) und im Baugewerbe (minus 800). In Bezug auf den Bau habe sich der Investitionsstau bei den Kommunen und das Ausbleiben öffentlicher Aufträge deutlicher ausgewirkt, als das Interesse privater Bauherren, sagt der Arbeitsmarkt-Experte.

Vor allem Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie bekamen die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Dort gelten seit 22. November vergangenen Jahres schärfere Beschränkungen.

Weiterbildung nur noch eingeschränkt

Das Risiko arbeitslos zu werden, sei durch das Kurzarbeitergeld zwar deutlich gesunken. Das Risiko arbeitslos zu bleiben, aber gleichzeitig gestiegen, mahnte Hansen. Besondere Sorge bereiten der Landesarbeitsagentur deshalb die rund 20 000 Langzeitarbeitslosen. Diese hätten es besonders schwer, so der Chef der sächsischen Arbeitsagentur. Denn Arbeitgeber setzten in der Pandemie gern auf flexibles Personal, Weiterbildungsangebote fänden dagegen nur eingeschränkt statt.

780 Millionen Euro flossen im vergangenen Jahr in Sachsen ins Kurzarbeitergeld. 3,3 Milliarden Euro betrug die Gesamtsumme der Investitionen der sächsischen Landesarbeitsagentur. Damit seien die einst vorhandenen Reserven weitgehend aufgebraucht.

Von Roland Herold