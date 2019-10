Nicht in Leipzig oder Berlin begann die Revolution, sondern am Rande der DDR in Plauen. In der 80. 000-Einwohner-Stadt ging am 7. Oktober 1989 ein Viertel der Bevölkerung auf die Straße. Es war die erste Großdemonstration in der DDR. Teil 2 der RND-Serie “Mein Traum von Deutschland".