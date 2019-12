Kenia knirscht: Das sind die fünf gefährlichsten Baustellen der neuen Sachsen-Regierung

Dresden

Sachsen wagt den Schritt in eine Kenia-Koalition aus Christdemokraten, Grünen und Sozialdemokraten. Trotz der strahlenden Gesichter am Freitag bei der Vereidigung von Ministerpräsident Michael Kretschmer und den anderen Regierungsmitgliedern ist allen Beteiligten klar: Das wird eine anspruchsvolle Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren. Denn auch auf einigen zentralen Themenfeldern haben die Koalitionäre sehr unterschiedliche Positionen.

Energiepolitik:Trotz des ausgehandelten Braunkohle-Kompromisses könnte die Haltung von Grünen und Christdemokraten beim Abbau der fossilen Rohstoffe im Freistaat kaum unterschiedlicher sein. Während sich die Union zum Ausstieg bis 2038 eher mit Milliarden-Zusagen überreden ließ und sie die Braunkohle als traditionellen Wirtschaftszweig im Freistaat betrachtet, wollen die Grünen zusammen mit der Umweltschutzbewegung lieber heute als morgen Bagger, Gruben und Kraftwerke stilllegen lassen. Zudem setzt die Ökopartei konsequent auf erneuerbare Energien. In der CDU gibt es derweil auch Meinungen, man könne der Bevölkerung nicht noch mehr Windkraft zumuten.

Verkehrspolitik: Sachsens alter und neuer Verkehrsminister Martin Dulig ( SPD) will den öffentlichen Nahverkehr in Sachen neu strukturieren, träumt von einer gemeinsamen Verkehrsgesellschaft über Verbundsgrenzen hinweg und einem einheitlichen Ticketsystem von Delitzsch bis Görlitz. Die Idee ist nicht neu, auch die Grünen wollen vereinfachte Strukturen am Gleis, damit Bahnfahren attraktiver wird. Vor allem aus Richtung der CDU-Landräte bläst Dulig aber jede Menge Wind ins Gesicht. Noch kurz vor der Wahl platzte ein gemeinsamer Verkehrsgipfel. Zudem: Sachsens CDU setzt auch weiter auf Autoverkehr, will zum Beispiel die A4 noch weiter ausbauen lassen. Für die Grünen kommt das nicht in Frage.

Die beiden neuen Minister aus dem Lager der Grünen, Katja Meier und Wolfram Günther, kamen am Freitag mit dem Fahrrad zur Amtseinfürhung. Quelle: dpa

Dauerclinch zwischen Grünen und Innenminister

Polizei und Sicherheit: In der vergangenen Legislatur lagen Innenminister Roland Wöller ( CDU) und die Grünen beim Thema Überwachung und innere Sicherheit praktisch im Dauerclinch. Aktuell klagen die Grünen noch zusammen mit den Linken gegen Wöllers neues Polizeigesetz, das den Behörden deutlich mehr Befugnisse einräumen soll. Im Gegenzug will der neue Koalitionspartner beispielsweise eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte – damit bei deren Verfehlungen die Verantwortlichen leichter zu identifizieren sind. Das lehnt Innenminister Wöller aber kategorisch ab. Nicht zuletzt gibt es unter anderem von Grünen und Teilen der SPD seit Jahren scharfe Kritik an den jeweiligen CDU-Innenministern, sie würden zu wenig gegen den Rechtsextremismus im Freistaat unternehmen.

Landwirtschaft: Mit dem neuen grünen Landwirtschaftsminister Wolfram Günther wird es auf Sachsens Feldern künftig wohl ökologischer zugehen. Günther ist zum Beispiel vehementer Gegner von großflächig eingesetzten Pestiziden – die in der eher großflächigen sächsischen Landwirtschaft Standardprogramm sind. Schon vor der Landtagswahl haben der damalige Spitzenkandidat und Wolfgang Vogel vom sächsischen Landesbauernverband mehrfach konträre Standpunkte ausgetauscht. Vogel forderte die CDU auf, keinesfalls den Grünen das Ressort zu überlassen. In der Vergangenheit war Landwirtschaft im Freistaat immer Unions-Sache – zuletzt mit Fokus auf technischen Fortschritt und Digitalisierung.

Bildung: Zusammen mit den Linken kämpften Grüne und Sozialdemokraten seit Jahren für längeres gemeinsame Lernen in Sachsen. Alle drei Parteien wollen dafür Gemeinschaftsschulen im Freistaat etablieren, hatten auch bereits einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorbereitet. Jahrelang lehnten die Unions-Bildungsminister Gemeinschaftsschulen allerdings ab. Bei den Verhandlungen der Kenia-Koalition konnte nun ein erster Kompromiss erzielt werden. Letztlich wird es aber dennoch spannend bleiben, wie die eher leistungsorientierte Bildungspolitik der CDU mit den integrativen Ansätzen der anderen beiden Parteien harmoniert.

