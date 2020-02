Kemmerichs Karneval

Erfurt

„Knapp vier Stunden beste Unterhaltung“, urteilte eine Erfurter Journalistin in der „Thüringer Allgemeinen“. Aber ein Narr, wer denkt, es ging dabei um die denkwürdige Sitzung des Thüringer Landtages, die im Nachhinein die gesamte Republik erschütterte. Von deren Ausgang ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand etwas. Am 31. Januar feierte vielmehr die Gemeinschaft Erfurter Carneval ( GEC) ihre Prunksitzung im Kaisersaal. Mit „Männerballett, singende Nonnen, Thüringer Meister, Pippi und Till in der Bütt, Männer mit eleganten Beinen und blonden langen Haaren“, wie es heißt.

Der Präsident und der Ministerpräsident

An und für sich ein eher lokales Ereignis. Wäre nicht fünf Tage später passiert, was passiert ist. Denn der Präsident der GEC ist Thomas Kemmerich ( FDP), jener Friseurketten-Unternehmer also, der sich am 5. Februar mit den Stimmen der AfD zum Thüringer Ministerpräsidenten wählen lässt. Ein gebürtiger Aachener mit Drang zu Höherem und Erfurter Karnevalsprinz von 1998.

Sein Ehrengast an diesem Abend ist ausgerechnet der damals noch amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der – nicht ahnend, dass er seine vorerst letzten Tage im Amt verlebt – dabei zu später Stunde auch noch in die Bütt steigt. Ramelows Verhältnis zum Karneval scheint ungetrübt, nachdem er fünf Jahre zuvor – befragt nach seiner Selbstironiefähigkeit – noch geantwortet hatte: „Im Karneval ist fast alles erlaubt. Es kann gar nicht fröhlich und vor allem bunt genug sein - bloß keine schwarze Tristesse!“

Karnevalsumzug auf der Kippe

Für einen Augenblick halten sich Kemmerich und Ramelow sogar an den Händen. Närrischer geht´s wohl kaum. Oder doch? Kemmerich dankt jedenfalls auf der legendären Sitzung Innenminister Georg Maier ( SPD) dafür, „dass sich das Innenministerium in den Festumzug mit reinhängt“. Fünf Tage später kann Maier das allerdings nicht mehr, weil ihn Kemmerichs Coup schleudersitzartig aus dem Amt wirft.

Doch es kommt noch närrischer. Der FDP-Chef Thüringens schlägt nicht nur seinen Gästen die Beine weg, sondern – vermutlich ungewollt – fast auch den Erfurter Karnevalsclubs. Am Tag der denkwürdigen Ereignisse im Landtag soll nämlich im Stadtrat darüber entschieden werden, ob sich die Landeshauptstadt finanziell am großen Karnevalsumzug Ende Februar beteiligt – mit 35 000 Euro. Aber angesichts der Ereignisse im Landtag platzt die wichtige Sitzung.

Katerstimmung in Erfurt

Obwohl noch nicht Aschermittwoch ist, macht sich am Tag danach der Kater breit. Ramelow fühlt sich „richtig verarscht“. Er habe sich zum Trottel gemacht, „weil ich dachte, ich rede mit Demokraten“. Vieles deutet aber auch darauf hin, dass sich Friseurketten-Betreiber Kemmerich wenig Freunde unter den Narren gemacht hat. Während diese nach außen demonstrativ grenzenlose Lustigkeit verbreiten und am Karnevalsumzug festhalten wollen, berichtet die „ Ostthüringer Zeitung“ von einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Deren Ziel sei es, Kemmerich als GEC-Präsident abzulösen, um ihn „aus der Schusslinie“ zu nehmen. Auch ein Nachfolger sei bereits gefunden. Dass die Stadt und Oberbürgermeister Andreas Bausewein ( SPD) dabei womöglich Druck ausübten, dafür gibt es keine Bestätigung.

„Kultursensible Pädagogik“

Randnotiz: Derweil will eine Kita in Erfurt nicht, dass ihre Kinder am Rosenmontag und Karnevalsdienstag verkleidet kommen. Begründet wird das faktische Verbot damit, dass sich die Einrichtung, die vom Studierendenwerk Thüringen betrieben wird, einer „kultursensiblen Pädagogik“ verschrieben habe. Angesichts des politischen Bebens in Erfurt, kann man dafür sogar ein gewisses Verständnis aufbringen.

Von Roland Herold