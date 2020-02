Linke stinksauer: Das sind die Reaktionen zur Kemmerich-Wahl

Erfurt

Mit fünf Prozent zogen sie in den Landtag ein, nun stellen die Liberalen völlig überraschend den Ministerpräsidenten in Thüringen. FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich ist am Mittwoch mit 45 von 90 Stimmen zum neuen Regierungschef im Freistaat gewählt worden. Nach fünf Jahren endet damit die Amtszeit von Bodo Ramelow (Linke), der im dritten Wahlgang nur auf 44 Stimmen kam. Zuvor hatte sich der Amtsinhaber in keinem der beiden Wahlgänge die absolute Mehrheit holen können. Im dritten Wahlgang reichte die einfache Mehrheit aus.

Bei Linken und Grünen machte sich nach der Wahl große Empörung breit, vor allem darüber, dass AfD und CDU gemeinsam Kemmerich (hier im Porträt) zum Sieg verhalfen. „Das ist ein unfassbares Ergebnis. Die FDP lässt sich von Faschisten ins Amt heben und die CDU ist willfähiger Gehilfe!“ twitterte die Grünen-Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling. „Die Unterstützung eines Ministerpräsidenten, der sich bewusst und voller Absicht mit den Stimmen der AfD in dieses Amt wählen lässt, steht für uns nicht zur Debatte“, betonte Grünen-Fraktionschef Dirk Adams.

„Lieber mit Faschisten regieren, als nicht regieren“

Thüringens Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow war nach der Wahl Kemmerichs außer sich und warf dem neuen Ministerpräsidenten nach seiner Vereidigung einen Blumenstrauß vor die Füße. Schon vor dem dritten Wahlgang sprach Hennig-Wellsow von einer „katastrophalen“ Ausgangslage und einer großen „Finte“ der AfD. Die Rechtspopulisten könnten geschlossen für den FDP-Kandidaten stimmen – so kam es am Ende wohl auch.

Auf ihrem Twitter-Account fuhr die Linke-Bundespartei scharfe Geschützte auf. Mit einer Montage im Stil einer Wahlwerbung warf sie der FDP sowie Parteichef Christian Lindner persönlich vor: „Lieber mit Faschisten regieren, als nicht regieren.“

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) schrieb auf Twitter von einem „Dammbruch in Thüringen“. CDU und AfD würden „Hand in Hand“ arbeiten. Er sei „schockiert“, erklärte der Präsident des Deutschen Städtetags.

Als Tabubruch bezeichnete Linken-Bundesvorsitzender Bernd Riexinger die Wahl Kemmerichs. „Wie weit sind wir gekommen, dass die FDP einen Ministerpräsidenten # Kemmerich wählen lässt mit den Stimmen des Faschisten #Höcke und der # AfD? Das ist ein #Tabubruch, der weitreichende Folgen haben wird. Die # FDP und # CDU müssen jetzt einiges erklären“, schrieb Riexinger auf Twitter. Der Leipziger Linken-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann sprach auf Twitter von einem „Skandal“.

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Kai Christ, hatte die Kandidatur des FDP-Fraktionschefs bereits im Vorfeld kritisiert. „Ich halte es grundsätzlich für mehr als fragwürdig, wenn eine Fünf-Prozent-Partei meint, den Ministerpräsidenten stellen zu können“, sagte Christ in Erfurt. Mit nur 73 Stimmen über dem Strich hatten die Liberalen bei der Wahl Ende Oktober den Einzug in den Landtag geschafft.

Mohring will Zusammenarbeit mit Kemmerich – aber ohne AfD

CDU-Landeschef Mike Mohring bot dem neuen Ministerpräsidenten Zusammenarbeit an. Allerdings müsse er klar stellen, dass es keine Koalition mit der AfD gebe, sagte Mohring. „Wir wollen dieses Land zusammenhalten.“ Wie genau das organisiert werden könne, dazu müsse Kemmerich einen Plan vorlegen. „Wir sind nicht in der Verantwortung.“ Er betonte, dass seine Fraktion mit ihren Stimmen „verantwortlich entschieden“ habe.

Die AfD feierte sich auf Twitter dafür, Ramelow gestürzt zu haben. „Auf die AfD ist Verlass“, schrieb Sachsens Landeschef und AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla. „Wir Konservativen stehen zusammen, wenn es um den Erhalt demokratischer Verhältnisse geht. Darum haben wir Kemmerich zum neuen MP gewählt.“

Auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans warf CDU und FDP vor, in Thüringen einen „unverzeihlichen Dammbruch“ ausgelöst zu haben. „Dass die Liberalen den Strohmann für den Griff der Rechtsextremisten zur Macht geben, ist ein Skandal erster Güte“, schrieb Walter-Borjans am Mittwoch auf Twitter. „Da kann sich niemand in den Berliner Parteizentralen wegschleichen.“

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach von einem „Tiefpunkt der deutschen Nachkriegsgeschichte“. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich habe sich mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD an die Macht wählen lassen.

Freude über den Coup herrschte dagegen erwartungsgemäß bei der FDP. Partei-Vize Wolfgang Kubicki sieht in der Wahl Kemmerichs einen „großartigen Erfolg“. Kubicki sagte: „Ein Kandidat der demokratischen Mitte hat gesiegt. Offensichtlich war für die Mehrheit der Abgeordneten im Thüringer Landtag die Aussicht auf fünf weitere Jahre ( Bodo) Ramelow nicht verlockend. Jetzt geht es darum, eine vernünftige Politik für Thüringen voranzutreiben. Daran sollten alle demokratischen Kräfte des Landtages mitwirken.“

