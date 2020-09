Dresden

Dass in Sachsen in diesem Jahr wieder Weihnachtsmärkte stattfinden werden, stand früh fest. Um die Modalitäten, also die Hygieneschutz-Konzepte aber wurde seit Tagen intensiv gerungen. Da war beispielsweise die Rede von zweierlei Konzepten: für Märkte in den drei Großstädten und für die kleineren Orte. Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) verkündete am Dienstag in Dresden nun das Ergebnis.

Unterschiedliche Entwicklung in Sachsen

„Es wird keine einheitliche Regelung geben, weil man anhand der Zahlen sieht, dass wir eine sehr unterschiedliche Entwicklung in Sachsen haben“, sagte sie. So sei gerade im Erzgebirgskreis und im Vogtlandkreis die Zahl der Neuinfektionen von 20 pro 100 000 Einwohnern an sieben Tagen hintereinander überschritten worden.

Anzeige

Deshalb sollten die einzelnen Städte vielmehr mit den zuständigen Gesundheitsämtern beraten, um gemeinsam individuelle Lösungen zu finden. Empfehlungen seitens des Ministeriums lauten aber beispielsweise beim Kauf von Glühwein oder Lebensmitteln eine Kontaktverfolgung zu ermöglichen. Auch sollten Stände weiter auseinander rücken und Mindestabstände zwischen den Besuchern eingehalten werden. Ob ein Mund-Nasenschutz getragen werden muss, liegt nun bei den Städten selbst.

Werde die erwähnte 20-Grenze überschritten, müssten neue Maßnahmen – erneut in Zusammenwirken mit den Gesundheitsämtern – beschlossen werden. Beispielsweise bestehe dann die Möglichkeit flächig zu testen. Punktuelle Ausbrüche verlangten jedenfalls ein deutlich anderes Reagieren als großflächige, sagte Köpping. So sei es möglich, dass Weihnachtsmärkte weiter stattfinden könnten, wenn der Ausbruch der Infektion nur in einem begrenzten Gebiet oder einer abgeschlossenen Einrichtung aufträte.

Großstädte ziehen nicht mit

Sie räumte ein: „Wir hätten gern eine einheitliche Regelung gehabt, gerade bei der Regelung von 20 Fällen auf 100 000 Einwohner, aber da waren die großen Städte sehr wankelmütig“. Man habe in Leipzig, Dresden und Chemnitz gemeint, dass dies sehr rasch der Fall sein könnte.

Sie erinnerte an das sächsische „Ampelsystem“. Bei 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner pro Woche müsse eine Entscheidung getroffen werden, ab 50 seien Großveranstaltungen generell verboten. „Diese Regelungen gelten nach wie vor“, sagte die Ministerin. Das bedeute auch, dass die wirtschaftliche Unsicherheit bei den Gewerbetreibenden bleibe. „Wenn tatsächlich eine Absage erfolgt, ist es ein Risiko, dass die Betreffenden eingehen müssen.“

Verordnung soll bis 6. Januar gelten

Die CDU-Landtagsfraktion begrüßte am Dienstag die Regelung. Der tourismuspolitische Sprecher Jörg Markert sagte, die Entscheidung sei ein wichtiges Signal für die Menschen. „Alle Verantwortlichen erhalten endlich notwendige Sicherheit zur Umsetzung und bereits geleistete Vorplanungen können auf die Zielgerade gehen.“ Man setzte mit der Lösung auf die Eigenverantwortung der Menschen und die Steuerung durch die kommunalen Behörden.

Bei Genehmigung entsprechender Hygienekonzepte kann es dann Weihnachtsmärkte bis zum 6. Januar geben.

Von Roland Herold