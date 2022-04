Leipzig

Das Bundeskabinett hat die Rentenerhöhung auf den Weg gebracht. Dennoch reißt die Kritik daran nicht ab. Hauptargument: Die Erhöhung um 5,35 Prozent im Westen und um 6,12 Prozent im Osten werde durch die steigenden Lebenshaltungskosten völlig aufgebraucht. Verbände und Interessenvertretungen werfen der Bundesregierung insbesondere vor, Bezieher von Altersbezügen würden bei der geplanten Energiepauschale von einmalig 300 Euro nicht berücksichtigt. Der Landesvorsitzende der sächsischen Senioren-Union, Klaus Leroff, sagt: „Vielen droht ein Schock bei der nächsten Heizkostenabrechnung. Da kann es nicht sein, dass die Ampel-Koalition sich bei der Energiepauschale auf Erwerbstätige beschränkt und Pensionäre und Rentner außen vor lässt.“

„Was ist denn die Generation 65 plus?“

Rita Kiriasis-Kluxen, Landeschefin des Bundes der Ruheständler, Rentner und Hinterbliebenen Sachsen, ist außer sich: „Wenn ich lese, dass die Energiepreispauschale für die Mitte der Gesellschaft schnell und unbürokratisch angesetzt werden soll, dann frage ich mich: Was ist denn die Generation 65 plus? Der Rand der Gesellschaft?“ Das entsetze sie maßlos, sagt die Landesvorsitzende. „Die Generation 65 plus hat dafür gesorgt, dass die Damen und Herren der Mitte – die steuerpflichtigen Erwerbstätigen – heute so gut dastehen.“ Die 300 Euro Zuschuss könnten auch über Renten- oder Pensionskassen gezahlt werden. Schließlich müssten auch Rentnerinnen und Rentner Steuern entrichten, erinnert Kiriasis-Klux. „Das ist eine ungerechte Behandlung, die sich an Größe nicht überbieten lässt. Das ist unverschämt.“

Für die Landesseniorenvertretung sagt Elly Martinek: „Wir sind entsetzt, mit welcher Ignoranz und Überheblichkeit dies als ,großer Wurf’ bezeichnet wird.“ Soziale Gerechtigkeit für alle Bürger sähe anders aus. Die Rentenerhöhung sei da kein Ersatz, so Martinek. Weil noch mehr Rentnerinnen und Rentner in die Steuerpflicht fielen und eine Erhöhung von der Inflation aufgebraucht werde. „Also werden die Armen immer ärmer, den Reichen und den Politikern machen die derzeitigen Preisentwicklungen insgesamt nichts aus“, sagt die Vorsitzende des Seniorenrates Rochlitz.

„Faules Ei im Osternest“

Der sächsische Landesgeschäftsführer des Sozialverbandes VdK, Ralph Beckert, fordert, die Energiepreispauschale kurzerhand auf die Renten aufzuschlagen. Schließlich seien Seniorinnen und Senioren ebenfalls von den steigenden Kosten betroffen. „Die Rentnerinnen und Rentner wurden da außen vorgelassen“, sagt er. Wer nicht über Transfer- oder Grundsicherungsleistungen verfüge beziehungsweise steuerpflichtig beschäftigt sei, der könne aus dem Paket der Ampel-Koalition kaum Vorteile ziehen.

Karola Stange, sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Thüringer Landtag, spricht von einem „faulen Ei im Osternest“. Grund: „Die seit Monaten hohen Strom- und Heizkosten, steigende Lebensmittelpreise und kostenintensive Folgen der Corona-Pandemie sind besonders für von Armut bedrohte und an der Armutsgrenze lebende Menschen eine sehr hohe Belastung, für die die geplante Rentenerhöhung bei Weitem nicht ausreichend ist.“

Bundesregierung verweist auf Rentenanstieg

Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, Kerstin Griese, räumt ein, dass die geplante Energiepreispauschale zwar nur Erwerbstätigen helfe. Es gebe aber viele Maßnahmen, die auch Rentner entlasteten, wie der Einmalzuschlag bei der Grundsicherung, der Heizkostenzuschlag für Wohngeldbezieher, die geplante Senkung der Benzinpreise oder die Abschaffung der EEG-Umlage.

Dem halten die Kritiker entgegen, dass die Anpassung nur die zu erwartende Inflationsrate kompensiere. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung errechnete, dass bei einer alleinlebenden Rentnerin mit einem Einkommen von unter 900 Euro lediglich 9 Prozent der zusätzlichen Belastung ausgeglichen würden. Laut dem paritätischen Armutsbericht 2021 sind in Sachsen und Thüringen im Jahr 2020 jeweils 17,7 Prozent der Bevölkerung von Armut betroffen gewesen, also fast jede fünfte Person.

Von Roland Herold