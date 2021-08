Keine Bäckerausbildung mehr im Landkreis Bautzen

Dresden/Bautzen

Nun verliert Bautzen doch noch seinen Kampf um die Ausbildung von Bäckern. Nach dem Teilschulnetzplan für Sachsens berufsbildende Schulen – das Land hatte drei Jahre lang für alle 60 Berufsschulen Lernangebote mit künftigem Bedarf verglichen – sollten im Ausbildungsjahr 2021/22 angehende Bäcker in der Oberlausitz ohnehin nur noch in Görlitz lernen. Dort hätten sich bereits in der Vergangenheit mehr Lehrlinge gemeldet.

Kompromiss nach massiver Kritik

Doch es hagelte massiv Kritik – von Landtagsabgeordneten, von der Kreishandwerkerschaft, von der Bäckerinnung und dem sorbischen Dachverband Domowina. Der Landkreis stimmte gegen den Berufsschul-Plan des Kultusministeriums Mit Erfolg. Ein Kompromiss vom Juli 2021 sah vor, dass am Beruflichen Schulzentrum in Bautzen noch bis 2023 künftige Bäcker ihre Ausbildung beginnen können. Azubis im zweiten oder dritten Ausbildungsjahr hätten ihre Lehre dann noch in Bautzen beenden können.

Zu wenig Lehrlinge

Nun aber kommt alles anders. Für das anstehende Ausbildungsjahr haben sich bis zum 11. August nur acht Lehrlinge gemeldet – 16 wären laut Kompromiss nötig gewesen, um eine Klasse zu eröffnen. Diese Zahl war bereits seit dem Jahr 2010 nicht mehr erreicht worden.

Bedauern in Bautzen

Bautzens Vize-Landrat Udo Witschas erklärt dazu: „Ich nehme die Situation zur Kenntnis und bedaure sehr, dass es nicht gelungen ist, ausreichend Auszubildende für das Bäckerhandwerk am Beruflichen Schulzentrum Bautzen zu finden. Die in den für uns wichtigen Verhandlungen mit dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus mittels Kompromiss erreichten rechtlichen Voraussetzungen waren die einzige Chance, die Bäckerausbildung im Landkreis zu halten.“

Von Barbara Stock