Dresden

Sachsen hat sich bei den Bund-Länder-Gesprächen mit seiner Forderung nach einem harten Lockdown nicht durchsetzen können. Fest steht bislang nur: „Die Regelungen, die jetzt gelten, haben wir sicher“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag in Dresden. Damit werden die aktuellen Corona-Maßnahmen in Sachsen sehr wahrscheinlich noch über den Jahreswechsel hinaus gelten – dagegen ist ein komplettes Herunterfahren des Landes zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen.

Kretschmer hatte sich für einen harten Lockdown stark gemacht. Unter anderem auch Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (beide SPD) hatten auf eine Verschärfung der Maßnahmen gedrängt.

Maskenpflicht soll in Schulen ausgedehnt werden

Zuvor verständigten sich am Donnerstag die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung auf Änderungen des Infektionsschutzgesetzes. Die Maßnahmen gehen Sachsen aber nicht weit genug: Die aktuell gültige Notfallverordnung des Freistaates enthält bereits deutlich schärfere Regelungen als die am Donnerstag getroffenen Vereinbarungen. Als zusätzliche Maßnahme zeichnet sich ab, dass auch in den Schulen die Maskenpflicht auf alle Klassenstufen ausgedehnt wird.

Beschlüsse bleiben hinter sächsischen Regelungen zurück

Darüber hinaus wurde bei den Bund-Länder-Gesprächen unter anderem eine 2G-Pflicht für das Einkaufen außerhalb des täglichen Bedarfs, die es in Sachsen durch den Teil-Lockdown schon gibt, sowie für Kultur- und Freizeiteinrichtungen beschlossen. Letztere müssen im Freistaat derzeit geschlossen bleiben. Daneben wurde ein neuer Inzidenz-Grenzwert festgelegt: In Regionen mit mehr als 350 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner „müssen alle Kontakte reduziert werden“, heißt es in dem Beschluss. Alle Städte und Kreise in Sachsen liegen derzeit weit über dieser Grenze. Im Freistaat betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag 1180,1, bundesweit lag sie bei 439,2.

Von Andreas Debski