Dresden

Die Freude währte nur kurz: Sachsens Friseure müssen ab kommendem Mittwoch nun doch ihre Geschäfte schließen. Selbiges betrifft auch Kosmetiksalons, Tattoostudios und Massagepraxen. Lediglich medizinisch notwendige Behandlungen – beispielsweise in der Physiotherapie oder Fußpflege – sollen noch erlaubt sein. Das geht aus den bundesweiten Lockdown-Regeln hervor, die am Sonntag von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und allen Ministerpräsidenten beschlossenen wurden. Wie es heißt, werden die verschärften Restriktionen für Geschäfte ab dem 16. Dezember in allen Bundesländern gelten und sollen nicht vor dem 10. Januar unterbrochen werden.

In der zuvor am Freitag vorgestellten, ebenfalls verschärften Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsens waren Friseure dagegen noch als Ausnahme der generellen Schließungen genannt worden, weil sie zur Grundversorgung gezählt wurden. Das soll nun aber geändert werden. Wie es am Sonntag aus Dresden hieß, werden die sächsischen Lockdown-Regeln zeitnah an die Vorgaben des Bundes angepasst werden.

Schließungen wegen körperlicher Nähe

Kanzlerin Merkel und die Länderchefs hatten sich am Sonntag angesichts der in allen Bundesländern inzwischen wieder rapide steigenden Zahlen von Corona-Infektionen und Covid-19-Erkrankungen im Rahmen einer Telefonkonferenz auf einen bundesweiten Lockdown geeinigt. In dem anschließend veröffentlichten Papier heißt es unter Punkt sechs konkret: „Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist.“

Einzige Ausnahmen bei diesen Schließungen betreffen medizinisch notwendige Behandlungen, hieß es aus Berlin. Als Beispiel wurden entsprechende Dienstleistungen in Physio-, Ergo und Logotherapien sowie Podologie und Fußpflege genannt, die weiterhin möglich sein sollen.

Von Matthias Puppe