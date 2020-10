Kassen-Rücklagen für den Gesundheitsfond: Runter mit Spahns Spendierhosen

Dresden

Eine kleine Rechenaufgabe: was ergibt 700 Millionen geteilt durch 3,4 Millionen? Exakt 205,88. Diese Summe in Euro muss jeder AOK-Versicherte in Sachsen und Thüringen in den notleidenden Gesundheitsfond des Bundes abführen. Natürlich wird Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) keine Überweisungsträger verschicken und das Geld direkt eintreiben. Nicht mal ein Jahr vor der Bundestagswahl. Er ist ja nicht blöd. Nein, Spahn bedient sich einfach aus den Rücklagen der Kassen. Im Fall der AOK plus sind das 700 Millionen von 3,4 Millionen Beitragszahlern.

Private Kassen bleiben außen vor

Das ist in vielerlei Hinsicht ungerecht. Ja, das Loch von 16 Milliarden Euro im Gesundheitsfond ist da und muss gestopft werden. Aber dann bitte von allen. Spahns Plan sieht jedoch vor, dass die Versicherten über einen 0,2 Prozentpunkte höheren Beitragssatz drei Milliarden beisteuern. Der Finanzminister legt noch fünf Milliarden oben drauf. Den Rest, also die Hälfte der 16 Milliarden, gedenkt Spahn aus den Rücklagen der Kassen zu nehmen. Natürlich nur der Kassen, die Erspartes haben, weil sie im Markt erfolgreich agieren. Private Kassen bleiben ebenso unangetastet. Wenn er dafür mal keinen Beifall der Linken bekommt. Das ist ja fast Enteignung, könnte also ein Modell für ganz Deutschland sein.

Nicht dass Krankenkassen ihre Milliarden horten sollen. Nein, aber sie sollen sie für ihre Versicherten einsetzen, die das Geld schließlich eingezahlt haben. Alles andere führt mittelfristig zur Einheitskasse mit gleichen Beiträgen, wenn man den Wettbewerb auf diesem Wege ausbremst. Und noch eines sei bedacht. Spahn begründet das Loch gern mit Corona. Das Virus macht aber nur rund ein Fünftel des Defizits aus.

Der Rest fehlt auch im nächsten Jahr, weil der Minister in den letzten Jahren oft Spendierhosen anhatte und zum Beispiel Heilberufe und Pflege besser ausgestattet hat. Es wäre an der Zeit, die Hosen runterzulassen und zu sagen, was den Versicherten das kostet. Aber dazu wird es erst nach der Bundestagswahl in knapp einem Jahr kommen. Bis dahin gilt es, dem Wähler Sand in die Augen zu streuen. Denn der Beitragssatz für alle Sozialversicherungen darf die magische 40-Prozent-Marke auf keinen Fall knacken. Das hat die Bundesregierung schließlich versprochen.

Ein schönes Wochenende

Ihr Dirk Birgel

Von Dirk Birgel