Mit personellen Veränderungen im Vorstand der Karl-May-Stiftung reagiert dessen Kuratorium auf die durch die Kündigung von Museumsdirektor Dr. Christian Wacker ausgelösten Krise.

Ex-OB Kunze neuer Chef des Vorstands

Radebeuls OB Bert Wendsche (parteilos), Ralf Harder und Klaus Voigt gehören dem Stiftungsvorstand nicht mehr an.

Am Sonnabend hat das Kuratorium auf seiner Sitzung einen neuen Vorstand besetzt. Diesem soll als Vorsitzender künftig Dr. Volkmar Kunze vorstehen. Das ehemalige Stadtoberhaupt der Lößnitzstadt war bislang stellvertretender Kuratoriumspräsident und bis 2014 schon einmal Vorstandsmitglied. Ihm stehen als weitere neue Vorstandsmitglieder Radebeuls Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos) sowie Léontine Meijer-van Mensch künftig zur Seite.

Letztgenannte leitet die Staatlichen Ethnographischen Sammlungen des Freistaates Sachsen, zu der auch das Grassimuseum für Völkerkunde Leipzig und das Völkerkundemuseum Dresden gehören. Diese Personalie könnte für die weitere Zukunft und Entwicklung des Karl-May-Museums von Bedeutung werden – hat es doch mit seiner Sammlung über indigene Völker ethnologisch Wertvolles vorzuweisen. Vom alten Vorstand bleibt nur Thomas Grübner, der bis zu Wackers Kündigung das Gremium leitete und es ursprünglich verlassen wollte.

Vorwurf der Misswirtschaft

Anfang Mai dieses Jahres hatte der bisherige Museumsdirektor Wacker in einem dreiseitigen Brief seine Gründe dargelegt, warum er nach nur rund zwei Jahren den Posten aufgibt. Er warf dem nun entlassenen Stiftungsvorstand unter anderem Untätigkeit und Misswirtschaft bei der geplanten Museumserweiterung sowie Einmischung in die Museumsarbeit und Mobbing vor. Zudem war ein Disput über die Interpretation und Deutung von Leben und Werk des Abenteuerschriftstellers Karl May (1842-1912) entbrannt. Nach der Bekanntgabe seiner Kündigung entzogen auch die Museumsmitarbeiter dem alten Vorstand ihr Vertrauen.

Kuratorium fehlen Belege

„Die von Dr. Christian Wacker erhobenen größtenteils informellen Vorwürfe gegen den bis zur Sitzung amtierenden Vorstand konnten auch auf Nachfrage des Kuratoriums nicht substantiiert belegt werden“, teilte Kuratoriumspräsident Dr. Robert Straßer mit. Die Stiftung betrachte dieses Thema als abgeschlossen. Die beiden bisherigen Vorstände, OB Wendsche und Harder, gehören nun dem Kuratorium der Karl-May-Stiftung an.

Robin Leipold leitet das Karl-May-Museum

Wie Straßer in einer Mitteilung weiter informierte, soll die Leitung des Karl-May-Museums Robin Leipold übernehmen, der bislang für die Sammlung zuständig ist und die Ausstellung sowie Sonderausstellungen kuratiert. Als geschäftsführender Gesellschafter wird ihn Stiftungsvorstandschef Kunze bei dieser Aufgabe begleiten.

Mit den Personalentscheidungen ist die Neuaufstellung von Stiftung und Museum noch nicht abgeschlossen. Bei der ganztägigen Tagung war laut Straßer ein zentrales Thema die zeitnahe „Organisationsuntersuchung“. Dafür habe der wissenschaftliche Museumsbeirat umfangreiche Empfehlungen vorgetragen, die nunmehr in Workshops besprochen werden sollen. Mit ersten Ergebnissen möchte sich das Kuratorium auf seiner nächsten Sitzung Anfang Oktober dieses Jahres befassen.

Von Silvio Kuhnert