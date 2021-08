Torgau

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet isst gerade zu Mittag – eine Bratwurst mit Ketchup. Aber seine drei Parteifreunde haben immer noch etwas zu sagen: Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth beklagt sich wortreich über die sogenannten Querdenker, Direktkandidatin Christiane Schenderlein gleich darauf über die „rauen Zeiten“, und der scheidende Bundestagsabgeordnete Marian Wendt hat etwas zum Thema Impfen beizutragen. Sie alle reden seit geraumer Zeit auf Laschet ein. Drei Helfer vom Technischen Hilfswerk sitzen zwar auch an der Biertischgarnitur. Sie schweigen allerdings die meiste Zeit. „Sie wollen wohl nichts essen?“, fragt Laschet schließlich. Die Antwort: Erstmal nicht.

Zweite Station von Laschets „Deutschlandreise“

Laschet ist momentan auf „Deutschlandreise“, für ihn startet damit die Hochzeit des Bundestagswahlkampfs. Am Donnerstagmorgen hat er das Werk des Halbleiterherstellers Global Foundries in Dresden besucht, in Torgau möchte sich Laschet am Mittag nun ein Bild vom Hochwasserschutz machen. Der NRW-Ministerpräsident hat in seiner Heimat schließlich auch mit den Folgen einer Flut zu kämpfen. Zudem will er – so bewirbt es die CDU Deutschland – auf der Reise Menschen begegnen, „die anpacken und unser Land gemeinsam besser machen“.

Nur sporadischer Bürgerkontakt

In Torgau trifft Laschet vor allem: die Oberbürgermeisterin, die Direktkandidatin und den scheidenden Bundestagsabgeordneten. Immerhin hat der Parlamentarier Wendt seine Uniform des Technischen Hilfswerks (THW) angezogen, er ist schließlich Präsident der THW-Bundesvereinigung. So fällt nicht beim ersten Blick auf, dass Laschet von drei Berufspolitikern umringt wird, die sich mit ihm in Szene setzen. Kontakt mit dem Bürger? Findet nur sehr sporadisch statt.

Laschet lobt das Technische Hilfswerk

Eine Historikerin darf dem Kanzlerkandidaten die Hintergründe zum Denkmal der Begegnung erläutern, das an den Handschlag von Sowjets und US-Amerikanern erinnert. Und nach einer halben Stunde plauscht Laschet wenigstens für ein paar Minuten mit THW-Ehrenamtlichen. Begleitet von Barth, Schenderlein und Wendt, die nicht fehlen wollen.

Laschet findet nach anderthalb Stunden trotzdem lobende Worte. Er dankt den Helfern des THW, für ihr Engagement: „In NRW und Rheinland-Pfalz haben wir erlebt, welch große Bereitschaft es immer noch zum Ehrenamt gibt.“ Wenig später ist die Stippvisite vorbei.

Nächster Halt Frankfurt/Oder

Laschet muss weiter nach Frankfurt/Oder. Hier soll er die Grenzbrücke besichtigen. Hoffentlich kommt er dort in den Dialog mit den Bürgern. Was verspricht doch die CDU für die „Deutschlandreise“?: „Unser Kanzlerkandidat stellt sich vor, kommt ins Gespräch und hört den Menschen zu.“

Von Kai Kollenberg