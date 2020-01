Kalender gibt Sachsens Wirtschaft 2020 einen Schub

Leipzig/Dresden

Der Blick in den Kalender des neuen Jahres wird so manchem Arbeitnehmer verzweifeln lassen: Tag der Deutschen Einheit, Reformationstag, 2. Weihnachtsfeiertag – sie fallen allesamt auf einen ohnehin arbeitsfreien Samstag. Und dann kommt wegen des Schaltjahres auch noch ein extra Arbeitstag im Februar dazu.

Der Wirtschaft wird das aber helfen: Die vier zusätzlichen Arbeitstage sorgen für Extra-Wachstum. „Das macht insgesamt rund 0,4 Prozent aus“, rechnet der Dresdner Ifo-Vize Joachim Ragnitz vor. Und das allein, wegen des Kalendereffekts. Insgesamt rechnet er sogar mit 1,2 Prozent Plus, viermal so viel wie 2019. Und erstmals seit vier Jahren würde Sachsen damit auch wieder stärker als der Westen zulegen.

„Im kommenden Jahr wird die Konjunktur wieder anziehen“, ist Ragnitz zuversichtlich. „Die gesamtwirtschaftliche Rezession ist vorerst abgesagt.“ Selbst die Industrie, die 2019 noch um 1,6 Prozent schrumpfte, dürfte im neuen Jahr wieder zulegen – wenn auch nur um 0,6 Prozent.

Arbeitslosigkeit könnte erstmals unter 5 Prozent rutschen

Das dürfte auch dem Arbeitsmarkt in Sachsen weiter Schub geben: Rund 10.000 Jobs werden in diesem Jahr neu entstehen, glaubt Ragnitz. „Das ist nicht berauschend. Aber es wird weiter Beschäftigung geschaffen.“ Die Arbeitslosenquote im Freistaat könnte dadurch sogar erstmals unter fünf Prozent rutschen. Das hat im Osten bisher nur Thüringen geschafft.

Sachsen lag zuletzt – im November – bei genau 5,0 Prozent. „Und die Quote geht sicher weiter zurück“, glaubt Ragnitz. Schon allein, weil die Einwohnerzahl weiter sinken werde. Das Gros der neuen Jobs werde daher wohl durch Zuwanderer besetzt werden, da es in Sachsen kaum noch geeignete Fachkräfte gebe, meint der Ifo-Forscher. Ob der Effekt am Ende reicht, um die Quote auf 4,9 Prozent zu drücken, ließ aber daher offen. „Ob wir unter 5 rutschen, bleibt abzuwarten.“

Sachsens Landesarbeitsagentur ist da vorsichtiger: Zwar rechnet man auch dort mit 11.000 neuen Jobs. Dir Arbeitslosigkeit dürfte dadurch aber erstmals seit Jahren nicht weiter sinken, sondern auf dem Niveau von 2019 ausharren, sagte der Chef der Landesarbeitsagentur Klaus-Peter Hansen im Gespräch mit der LVZ.

Unternehmen blicken verhalten ins neue Jahr

Viele Unternehmen blicken mit gemischten Gefühlen ins neue Jahr. Es bleiben viele Unsicherheit und Risiken – vor allem für die in Sachsen so wichtige Autoindustrie, die sich gerade mitten im Übergang zur E-Mobiltät befindet. Zugleich sorgen Brexit und die schwelenden Handelskriege, mit den USA für Verunsicherung.

„Das Jahr 2019 war von zunehmender Unsicherheit des wirtschaftlichen Umfeldes geprägt“, sagt Kristian Kirpal, Präsident der Leipziger Industrie- und Handelskammer ( IHK). „Vor allem die Exporterwartungen in der Industrie waren angesichts der internationalen Handelskonflikte stark rückläufig. Im neuen Jahr wird es nun darauf ankommen, die Wirtschaft zu stärken und wieder mehr Zuversicht zu verbreiten, damit sich keine ernsthafte Rezession einstellt.“ Die Aussichten seien aber gar nicht so schlecht. „Einige Signale zeigen in die richtige Richtung.“

Industrie steckt in der Rezession

Mit einem echten Aufschwung sei aber kaum zu rechnen, warnt Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Konjunktur auch im kommenden Jahr schwach bleibt.“ Und das gelte vor allem für die Industrie. „Während beim Bau und im Einzelhandel die Stimmung positiv ist, steckt die Industrie als Schlüsselbranche in einer anhaltenden Rezession. Das wird aber nicht ohne Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft bleiben.“

Dafür gebe es bereits erste Anzeichen, so Brückner weiter: In der Metall- und Elektroindustrie als größtem Industriezweig sei der Stellenzuwachs erstmals seit 2009 ins Stocken geraten, zugleich gebe es mehr Kurzarbeit, wenn auch nach wie vor auf niedrigem Niveau. Und bei Sachsens Autobauern und Zulieferern sei der Auftragseingang bereits 2019 um fast ein Fünftel eingebrochen. „All diese Anzeichen sehen wir mit Sorge, da sie den bisherigen Aufwärtstrend stoppen.“

Autobranche im Umbruch

Vor allem die in Sachsen wichtigen Automobilindustrie, auf die ein Viertel der Industrieproduktion im Freistaat entfällt, steht wegen des Umstiegs auf E-Autos vor einem Umbruch. „Der gesamte Sektor steckt mitten in einer Umstrukturierung mit weichreichenden Folgen nicht nur für die Autohersteller selbst, sondern auch für die Zulieferer“, sagt Ragnitz. „ Sachsens Automobilindustrie wird sich neu erfinden müssen.“

„Optimistisch für die Zukunft bin ich nur, wenn es gelingt, dass Wirtschaft und Politik stärker zusammenarbeiten“, sagt auch Jens Katzek vom Automotive Cluster Ostdeutschland. „Die Herausforderungen, die die Automobilindustrie stemmen muss, sind mehr als gewaltig und vom Umfang her absolut vergleichbar mit dem Strukturwandel, den wir im Braunkohlebereich vor uns haben.“ Und je besser die Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft klappe, desto weniger Verlierer werde es geben.

Von Frank Johannsen und Andreas Dunte