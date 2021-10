Leipzig

Die Stadt Leipzig hat drei Demonstrationen verboten, die sich am Samstag unter dem Titel „Alle zusammen“ in Connewitz vereinigen wollten. In der Begründung ist von Gefahrenprognosen und von der Polizei die Rede, die keine geeigneten Maßnahmen oder Mittel zur Verfügung habe, um Straftaten zu unterbinden. Wir haben dazu mit den Jura-Professoren Marc Desens (Uni Leipzig) und Ralf Lunau (FH Meißen) gesprochen.

In Leipzig wurden drei Demos verboten. Sie kennen die Begründung aus den Medien. Ist das für Sie nachvollziehbar?

Marc Desens: Ein Verbot ist zumindest die Ultima Ratio im Versammlungsrecht. Das heißt: Wenn sich mildere Mittel finden lassen, dann haben diese immer Vorrang. Ich habe gelesen, dass 2000 gewaltbereite Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet erwartet werden. Das klingt für mich nach einer reinen Gewaltveranstaltung, bei der es praktisch gar nicht anders geht, als dass Gewalt ausbricht. Das würde ein Verbot sicher rechtfertigen, allerdings müssten dafür auch stichhaltige Beweise vorliegen. Das kann ich aber nicht beurteilen, dafür gibt es die Gerichte.

Ralf Lunau: Es gibt in diesem Fall drei Entscheidungsgrundlagen für die Versammlungsbehörde, die bei Verboten regelmäßig eine Rolle spielen: Die Gefahrenprognose der Polizeidirektion, die Einschätzung des Verfassungsschutzes und eigene Recherchen der Behörde. In der veröffentlichten Begründung wird deshalb darauf Bezug genommen. Für Außenstehende ist es allerdings schwer zu bewerten, was in diesen Prognosen steht.

Der ehemalige Dresdner Kulturbürgermeister Dr. Ralf Lunau ist seit 2019 Professor für öffentliches Recht an der Hochschule Meißen. Quelle: FH Meißen

Die Exekutive muss genug Kräfte zur Verfügung stellen

Die Stadt Leipzig argumentierte, die Polizei habe für diese Situation nicht genug Mittel zur Verfügung.

Ralf Lunau: Das ist aus meiner Sicht ein schwaches Argument. Es ist zunächst Aufgabe der Exekutive, genügend Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit Demonstrationen stattfinden können. Deutlich entscheidender dürfte deshalb bei einer Bewertung sein, was in den genannten Gefahrenprognosen qualitativ steht: Welche Art von Beeinträchtigungen sind durch die Demonstranten möglicherweise zu erwarten? Da spielt zum Beispiel das Strafrecht eine Rolle: Kann es Gewalt gegen Personen oder Sachen geben?

Marc Desens: Hier muss auch geklärt werden, warum es nicht genug Polizisten sind. Wurden aus anderen Bundesländern Beamte angefordert? Soviel ich gelesen habe, soll es ja entsprechende Anforderungen gegeben haben. Warum reicht die Zahl der Einsatzkräfte trotzdem nicht aus, um die Situation abzusichern? Auch hier gibt es sehr hohe Hürden im Versammlungsrecht, bevor es zu einem Verbot kommen kann.

Professor Dr. Marc Desens ist seit April 2010 Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, insbesondere Steuerrecht und Öffentliches Wirtschaftsrecht an der Uni Leipzig. Quelle: privat

Palette von Auflagen: Von Verlegung bis zum Stiefel-Verbot

Welche milderen Mittel hätten vor einem kompletten Verbot Vorrang?

Marc Desens: Das hängt von der konkreten Gefahrenlage ab. Soviel ich weiß, soll es in diesem Fall einen Sternmarsch geben. Wenn aufgrund der Gefahrenprognose klar wird, dass die Gesamtlage nicht ausreichend beherrschbar wird, können Versammlungen an einen anderen Ort verlegt werden, wo sie beherrschbar werden – beispielsweise auf die grüne Wiese vor der Stadt. Ähnliches wurde ja im vergangenen Jahr bei der großen Corona-Demonstration versucht. Auch das wäre zwar schon ein starker Eingriff in die Versammlungsfreiheit, denn die Teilnehmer wollen ja durch die Stadt laufen, um sich Gehör zu verschaffen. Im Vergleich zur kompletten Absage ist eine Verlegung aber trotzdem ein milderes Mittel und deshalb vorzuziehen.

Ralf Lunau: Die Versammlungsbehörde kann Auflagen erteilen. Sie kann beispielsweise den Weg und Ort verändern. Sie kann auch Vorkehrungen treffen, um um die Versammlung herum mit der Polizei deren Schutz nach außen und innen zu gewährleisten. Darüber hinaus gibt es noch eine Palette anderer Möglichkeiten. Ich erinnere mich an eine Demonstration in Leipzig, bei der Springerstiefel nicht zugelassen waren. Bei anderen Versammlungen wurde verboten, bestimmte Gegenstände mitzuführen, die zum Schlagen geeignet sind. Ich kann mich an eine Demonstration in Leipzig erinnern, bei der die Polizei die Einhaltung der Auflagen auch sehr strikt durchgesetzt hat.

Demonstrationen gehören zur politischen Meinungsbildung

Verbote von Demos haben vor Gericht selten Bestand. Warum ist es für Kommunen so schwer, problembehaftete Proteste zu verbieten?

Ralf Lunau: Da spielen zwei Dinge eine Rolle: Das Versammlungsrecht hat innerhalb der verfassungsrechtlichen Ordnung einen extrem hohen Stellenwert. Zu Recht. Das bedeutet: Nur wenn überhaupt keine Alternative gesehen wird, kann eine Behörde eine Demonstration verbieten. Das zweite betrifft die unterschiedlichen Rollen. Behörden müssen praktisch sicherstellen, dass das Versammlungsrecht gewährleistet wird und zugleich keine rechtswidrigen Handlungen von Teilnehmern einer Versammlung ausgehen. Die Versammlungsbehörde wird deshalb immer fragen: Können wir das auch bei der konkreten Demonstration gewährleisten? Gerichte werden immer noch einmal kritisch aus der Vogelperspektive betrachten, ob und wie das Versammlungsrecht trotz bestehender Bedenken gesichert werden kann. Bei der polizeilichen Prognose der Behörde, also einem Blick auf wahrscheinliche Verläufe zukünftiger Ereignisse gibt es vorher kein richtig oder falsch.

Marc Desens: Demonstrationen sind ein ganz wesentlicher Ausdruck unserer politischen Meinungsbildung. Zur Meinungsfreiheit gehört dazu, auch Positionen Raum zu geben, obwohl wir sie nicht teilen. Die Aussagen der drei Demos, wie ich sie gesehen habe, sind provokant – aber sie sind trotzdem politisch zulässige Aussagen. Sich gegen Polizeigewalt auszusprechen, ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. So etwas darf man auch in der Gruppe sagen und dabei öffentlich machen. Demonstrieren ist ein ganz fundamentales Grundrecht. Das müssen wir aushalten – bei rechtsradikalen Protesten genauso wie bei linksradikalen. Einschränkungen gelten natürlich bei volksverhetzenden Inhalten oder Aufrufen zu konkreten Straftaten. Die habe ich im vorliegenden Fall bisher aber nicht gesehen.

Von Matthias Puppe