„Journalisten des Jahres“ – zwei Medien-Macherinnen aus Sachsen ganz vorn

Berlin/Leipzig

Der Preis ist undotiert, aber er gilt als eine Art „Oscar“ der Branche. Seit 2004 kürt die Fachzeitschrift „medium magazin“ die „Journalistinnen und Journalisten des Jahres“. Eine Experten-Jury votiert über Gold, Silber und Bronze in 13 Kategorien. Nach der Bekanntgabe der Preisträger und Preisträgerinnen für den Jahrgang 2021 gab es am Donnerstag auch große Freude und Gratulationen in zwei sächsischen Redaktionen. Denn mit Annette Binninger für die Sächsische Zeitung und Hannah Suppa für die Leipziger Volkszeitung räumten gleich zwei Medien-Macherinnen aus dem Freistaat in der Rubrik „Chefredaktion regional“ die Plätze 1 und 2 ab.

„Wichtige Stimme im politischen Sachsen“

„Als Mitglied der Chefredaktion und Leiterin Politik/Wirtschaft behält sie in schweren Zeiten einen klaren Blick für Themen und Relevantes“, begründete die Jury ihre Wahl für die Dresdnerin Annette Binninger auf Platz 1. Zu ihrem täglichen Politik-Newsletter habe sie 2021 auch einen Podcast gestartet, „der eine wichtige Stimme“ im politischen Sachsen wurde“. Und für die Leipzigerin Hannah Suppa, die seit einem Jahr LVZ-Chefredakteurin ist, befand die Jury: „Sie führt den Regionaljournalismus bei jeder in ihrer Stationen in eine neue Zeit.“ Suppa war zuvor Chefredakteurin bei der Märkischen Allgemeinen in Potsdam, die wie die LVZ zur Madsack Mediengruppe gehört. „Sie arbeitet unermüdlich daran, die Medientransformation in ihrer Redaktion nicht als leidige Pflicht, sondern als Chance zu verankern“, urteilte die Jury.

Dank an starke Redaktionen

Beide Preisträgerinnen zeigten sich über die Ehrung erfreut und verwiesen parallel auf die Stärke ihrer Redaktionen. „Ich freue mich unfassbar und fühle mich sehr geehrt durch das Votum der Jury“, sagte Binninger. Man könne aber nur so gut sein, wie das Team um einen herum ist. „Darum geht dieser Preis nicht nur an mich, sondern ist Lohn für die gesamte Redaktion in schwierigen Zeiten.“ Binninger sandte auch Glückwunsche nach Leipzig an ihre Kollegin. „Es sind herausfordernde Zeiten für uns alle in Sachsen.“

„Herausforderndes journalistisches Jahr“

Auf die durch Corona und die Lockdowns schwierige Lage im Freistaat verwies auch Hannah Suppa. „Es war in Sachsen und in Leipzig ein journalistisch herausforderndes Jahr. Ich freue mich sehr, dass die Jury gleich zwei sächsische Titel würdigt – und bin sehr dankbar darüber, was das Team der LVZ in diesem Jahr geleistet hat“, sagte die LVZ-Chefredakteurin. „Den Preis möchte ich symbolisch an alle Kolleginnen und Kollegen der LVZ weitergeben.“

Investigativ-Preis an Team der Ippen-Gruppe

Die Jury kürte zudem das Investigativ-Team der Ippen-Mediengruppe mit einem Preis. Das Team um die Journalistin Juliane Löffler recherchierte über Monate zu dem damaligen „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt. Die Recherchen wurden allerdings nicht in den Medien der Ippen-Gruppe veröffentlicht, weil sich der Verleger dagegen entschieden hatte. Sie flossen dann in einen „Spiegel“-Bericht im Oktober ein. „Mit ihrer Recherche in der Affäre um Julian Reichelt und der Entscheidung, die Ergebnisse auch gegen das Veto des eigenen Verlegers zu veröffentlichen, haben sie ein wichtiges Signal für Pressefreiheit und investigativen Journalismus gesetzt“, hieß es zur Begründung.

Von André Böhmer