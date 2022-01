Dresden

Die sächsische Regierung will am Dienstag um 13 Uhr Eckpunkte der neuen Corona-Notfallverordnung vorstellen. Die aktuelle Verordnung gilt noch bis zum 6. Februar und enthält einige Erleichterungen. Diese sind allerdings an die Auslastung der Krankenhäuser geknüpft und werden bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte wieder rückgängig gemacht.

Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hatte in Aussicht gestellt, dass es mit der kommenden Verordnung, die vom 7. Februar bis zum 6. März 2022 gelten soll, weitere Erleichterungen wie das Zulassen von Messen geben könnte – allerdings in Abhängigkeit von der Entwicklung der Infektionszahlen.

Als weiteres Thema will Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) den Corona-Zuschuss „Sachsen Plus“ vorstellen. Das Programm soll Kleinunternehmer, Selbstständige und Freiberufler in der Corona-Pandemie unterstützen.

Von LVZ